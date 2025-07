DeFi Technologies Inc.

Valour lanciert acht neue ETPs am Spotlight Stock Market, darunter Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB (OKB), Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX)

Valour hat auf SEK lautende ETPs für Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB, Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX) eingeführt und damit seine nordische Produktpalette erweitert. Breiteres Engagement in den wichtigsten Digital Assets: Diese neuen ETP-Notierungen bieten einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu führenden Blockchain-Protokollen, Infrastrukturprojekten und Börsentokens und erfüllen die wachsende Nachfrage der Anlegerinnen und Anleger nach einem diversifizierten Engagement in digitalen Vermögenswerten. Die neuen Notierungen stärken die Position von Valour als eines der am breitesten aufgestellten ETP-Emittenten für digitale Vermögenswerte weltweit.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi") schließt, freut sich, bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), acht neue, auf SEK lautende ETPs am schwedischen Spotlight Stock Market aufgelegt hat:

Valour Bitcoin Cash (BCH) SEK ETP – ISIN: CH1108679999

Valour Unus Sed Leo (LEO) SEK ETP – ISIN: CH1108680005

Valour OKB (OKB) SEK ETP – ISIN: CH1108680013

Valour Polygon (POL) SEK ETP – ISIN: CH1108680021

Valour Algorand (ALGO) SEK ETP – ISIN: CH1108680039

Valour Filecoin (FIL) SEK ETP – ISIN: CH1108680047

Valour Arbitrum (ARB) SEK ETP – ISIN: CH1108680054

Valour Stacks (STX) SEK ETP – ISIN: CH1108680062

Mit diesen neuen Notierungen erweitert Valour sein ETP-Angebot auf über 75 ETPs und stärkt damit seine Position als einer der am breitesten aufgestellten ETP-Emittenten für digitale Vermögenswerte weltweit.

Informationen zu den neu notierten ETPs

Valour Bitcoin Cash (BCH) ETP Bitcoin Cash ist eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die für schnelle, kostengünstige Transaktionen und eine höhere Skalierbarkeit im Vergleich zu Bitcoin entwickelt wurde.

Valour Unus Sed Leo (LEO) ETP LEO ist der Utility Token von Bitfinex, der Vorteile auf Bitfinex und den damit verbundenen Plattformen bietet und sich als Top Exchange Token nach Marktkapitalisierung etabliert hat.

Valour OKB (OKB) ETP OKB ist der native Token von OKX, einer der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, und ermöglicht Trading-Rabatte, Governance-Beteiligung und Ökosystem-Anreize.

Valour Polygon (POL) ETP Polygon ist eine führende Layer-2-Skalierungslösung für Ethereum, welche die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht und die Kosten für dezentralisierte Anwendungen reduziert.

Valour Algorand (ALGO) ETP Algorand ist eine skalierbare, ökoeffiziente Layer-1-Blockchain, die für Unternehmensanwendungen, einschließlich Tokenisierung und digitale Zentralbankwährungen (Central Bank Digital Currencies, CBDCs), entwickelt wurde.

Valour Filecoin (FIL) ETP Filecoin ist ein dezentralisiertes Speichernetzwerk, das es Nutzern ermöglicht, Datenspeicher zu mieten und zur Verfügung zu stellen und so zur Web3-Infrastruktur beizutragen.

Valour Arbitrum (ARB) ETP Arbitrum ist ein Layer-2-Rollup für Ethereum, das entwickelt wurde, um die Skalierbarkeit zu erhöhen und die Transaktionsgebühren zu senken, während die Sicherheit durch den Ethereum-Konsens erhalten bleibt.

Valour Stacks (STX) ETP Stacks erweitert die Funktionalität von Bitcoin, indem es Smart Contracts und dezentralisierte Anwendungen ermöglicht, die durch das Bitcoin-Netzwerk gesichert sind.

Jedes Produkt bietet einen regulierten, börsengehandelten Zugang zu seinem Basiswert mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % und ist über Standard-Brokerage-Plattformen erhältlich.

Kommentare der Geschäftsführung

Johanna Belitz, Head of Nordics bei Valour, kommentiert:

„Der nordische Markt zeigt weiterhin eine starke Nachfrage nach einfachen, transparenten und regulierten Engagements in etablierten und neuen digitalen Assets. Diese jüngsten Listings bieten Investoren neue Möglichkeiten, ihre Portfolios über Blockchains, Infrastruktur-Token und Börsen-Ökosysteme zu diversifizieren."

„Mit dieser jüngsten Markteinführung erweitern wir nicht nur den Zugang zu führenden Layer-1-, Layer-2- und Exchange-Token, sondern wir stellen auch strategisch einen Produktmix zusammen, der die sich entwickelnde Web3-Architektur widerspiegelt", so Elaine Buehler, Head of Product bei Valour. „Von grundlegenden Infrastrukturen wie Filecoin und Algorand bis hin zu hochgradig nützlichen Ökosystem-Token wie OKB und LEO sind diese ETPs so konzipiert, dass sie Anlegerinnen und Anlegern ein einfaches, regelkonformes Engagement in die Bausteine des Internets der nächsten Generation ermöglichen. Wir freuen uns darauf, weiter innovativ zu sein, um unser Ziel von 100 gelisteten Produkten bis zum Ende des Jahres zu erreichen."

Auf dem Weg zu 100 ETPs bis Jahresende

Mit diesen Neuzugängen hat Valour die Marke von 75 ETPs überschritten und bietet damit das breiteste Angebot an ETPs für digitale Vermögenswerte an den wichtigsten europäischen Börsen, einschließlich Spotlight Stock Market (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland) und Euronext (Paris und Amsterdam). Valour ist weiterhin auf dem besten Weg, sein Ziel von 100 börsennotierten ETPs bis Ende 2025 zu erreichen und festigt damit seine Führungsrolle bei regulierten digitalen Anlagelösungen.

Nadine Kenzelmann, Managing Director bei Valour, erklärt: „Dieser Meilenstein stärkt unsere Position als agilster und am breitesten aufgestellter Emittent auf dem Markt und zeigt unsere Fähigkeit, ein breites Spektrum an Digital-Asset-Produkten schnell, präzise und in großem Umfang anzubieten."

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten sowie institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Research-Unternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Research-Reports für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter für digitale Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung sowie Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.stillmandigital.com.

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.neuronomics.com/.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung von Valour Bitcoin Cash (BCH) ETP, Valour Unus Sed Leo (LEO) ETP, Valour OKB (OKB) ETP, Valour Polygon (POL) ETP, Valour Algorand (ALGO) ETP, Valour Filecoin (FIL) ETP, Valour Arbitrum (ARB) ETP und Valour Stacks (STX) ETP; die Entwicklung der Leo-Blockchain, OKB-Blockchain, Polygon-Blockchain, Algorand-Blockchain, Filecoin-Protokoll, Arbitrum-Blockchain und Stack-Protokoll; die Entwicklung weiterer ETPs und die Anzahl der ETPs, die bis Ende 2025 erwartet werden; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; und die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

