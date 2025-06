DeFi Technologies Inc.

DeFi Technologies Venture-Portfoliounternehmen AMINA Bank erzielt Rekordwachstum im Jahr 2024

Toronto (ots/PRNewswire)

Transformatorisches Wachstum: Die AMINA Bank, ein Venture-Portfoliounternehmen von DeFi Technologies, steigerte ihr verwaltetes Vermögen um 136 % auf 4,2 Mrd. USD und erhöhte ihren Umsatz um 69 % auf 40,4 Mio. USD im Jahr 2024.

Die AMINA Bank, ein Venture-Portfoliounternehmen von DeFi Technologies, steigerte ihr verwaltetes Vermögen um 136 % auf 4,2 Mrd. USD und erhöhte ihren Umsatz um 69 % auf 40,4 Mio. USD im Jahr 2024. Strategische Validierung: DeFi Technologies tätigte eine Investition in Höhe von 27,35 Mio. USD (25 Mio. CHF) zu einem Zeitpunkt, an dem die AMINA Bank über ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Mrd. USD verfügte. Das Wachstum der AMINA Bank unterstreicht die Risikostrategie und die Überzeugung des Unternehmens in Bezug auf regulierte Bankgeschäfte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte.

DeFi Technologies tätigte eine Investition in Höhe von 27,35 Mio. USD (25 Mio. CHF) zu einem Zeitpunkt, an dem die AMINA Bank über ein verwaltetes Vermögen von rund 1 Mrd. USD verfügte. Das Wachstum der AMINA Bank unterstreicht die Risikostrategie und die Überzeugung des Unternehmens in Bezug auf regulierte Bankgeschäfte und Dienstleistungen für digitale Vermögenswerte. Globale Expansion und Resilienz: Die AMINA Bank verdoppelte ihre Bankerträge in allen Ländern, wuchs in Abu Dhabi und Hongkong um 150 % bzw. 570 % im Vergleich zum Vorjahr und verzeichnete keine Kreditausfälle und Kapitalquoten, die weit über den regulatorischen Anforderungen lagen.

DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) – ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi) schließt, veröffentlicht ein Update zu den Rekordergebnissen seines Venture-Portfoliounternehmens AMINA Bank AG („AMINA Bank") – einer in der Schweiz lizenzierten Bank für digitale Vermögenswerte – für das Gesamtjahr 2024.

DeFi Technologies hält einen Anteil von 5,07 % an der AMINA Bank und hat sich mit einer Investition von 27,35 Mio. USD (25 Mio. CHF oder 34,25 Mio. CAD, Stand: 12. Januar 2022) an der Serie-C-Finanzierungsrunde des Unternehmens beteiligt, als das verwaltete Vermögen der AMINA Bank („AUM") rund 1 Mrd. USD betrug. Die Investition ist eine Kernkomponente der DeFi Ventures-Strategie von DeFi Technologies und spiegelt die Mission des Unternehmens wider, innovative, institutionelle Finanzinfrastrukturen zu unterstützen, die die weltweite Verbreitung digitaler Vermögenswerte fördern.

Seit der Erstinvestition von DeFi Technologies hat die AMINA Bank eine globale Umstrukturierung durchgeführt und 2024 hervorragende Finanzergebnisse erzielt:

Umsatzwachstum von 69 % , auf 40,4 Mio. USD

, auf Anstieg der AuM um 136 % , zum Jahresende 4,2 Mrd. USD

, zum Jahresende Netto-Neugeldzuflüsse (NNAs) in Höhe von 801 Mio. USD

Erreichen der Gewinnzone im vierten Quartal 2024

Keine Ausfälle im Kreditbuch seit mehr als fünf Jahren

Fast zwanzig aktive B2B2C-Partnerschaften, darunter einige der größten Privatbanken Europas

Untermauert wird das Wachstum der AMINA durch starke Fundamentaldaten. Mit einer Liquiditätsdeckungsquote von 228 % und einer CET1-Kapitalquote von 34 % – mehr als das Doppelte der aufsichtsrechtlichen Anforderungen – ist die Bank für langfristige Resilienz und Expansion positioniert.

„Wir haben in die AMINA Bank investiert, als ihr verwaltetes Vermögen nur etwas mehr als eine Milliarde US-Dollar betrug. Die Vervierfachung des AuM in nur drei Jahren ist eine klare Validierung unserer Investitionsthese", berichtet Olivier Roussy Newton, CEO bei DeFi Technologies. „Die AMINA Bank wächst nicht nur – sie gestaltet die Zukunft des Krypto-Bankings. Die Expansion nach Asien und in den Nahen Osten, die Null-Ausfallquote bei der Kreditvergabe und die steigende B2B2C-Dynamik zeigen, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um die Bedürfnisse sowohl von Privatkunden als auch von institutionellen Kunden in einem sich schnell entwickelnden Finanzumfeld zu erfüllen."

Geografisch betrachtet verzeichnete die AMINA Bank in Abu Dhabi ein Ertragswachstum von 150 % und in Hongkong von 570 %, jeweils im Vergleich zum Vorjahr. In allen Märkten verdoppelten sich die Bankerträge. Das weltweite Wachstum spiegelt die Umstellung der AMINA Bank auf ein skalierbares, kundenorientiertes Bankmodell wider, das durch Spitzentechnologie und strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren sowohl im Web3 als auch im traditionellen Finanzwesen unterstützt wird.

Im Jahr 2025 wird die AMINA Bank eine Krypto-Banking-Plattform der nächsten Generation und ein mobiles Erlebnis auf den Markt bringen, das auf einer modernen, API-basierten Architektur aufbaut, die B2C-, B2B- und B2B2C-Angebote unterstützt.

Dieser Erfolg bestätigt die Strategie von DeFi Technologies, in grundlegende Infrastrukturen an der Schnittstelle zwischen traditionellem und dezentralem Finanzwesen zu investieren. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, durch zielgerichtetes Engagement in den innovativsten und institutionell reifen Plattformen des Ökosystems für digitale Vermögenswerte einen langfristigen Wert für seine Aktionäre zu schaffen.

Weitere Informationen zu den Ergebnissen von AMINA für das vierte Quartal 2024 und das Geschäftsjahr 2024 finden Sie auf der Website: www.aminagroup.com

Informationen zu AMINA – Krypto. Bankwesen. Vereinfacht. Die im April 2018 gegründete AMINA Bank mit Hauptsitz in Zug ist eine Wegbereiterin der Finanzbranche. Im August 2019 erhielt AMINA von der FINMA eine Schweizer Bank- und Effektenhändlerlizenz. Das breite, vertikal integrierte Leistungsspektrum in Verbindung mit höchsten Sicherheitsstandards macht das Leistungsangebot von AMINA einzigartig. AMINA ist von seinen regulierten Zentren in der Schweiz, Abu Dhabi und Hongkong aus weltweit tätig und bietet fortschrittlichen Anlegern, ob Privatpersonen, Unternehmen oder Institutionen, gleichermaßen Fiat- und Krypto-Dienstleistungen an.

CVVC Global Report und CB Insights haben AMINA als eines der Top 50 Unternehmen im Blockchain-Ökosystem ausgezeichnet. Die Aite Group hat AMINA mit dem „2021 Digital Wealth Management Impact Innovation Award" in der Kategorie „Digital Startup of the Year" ausgezeichnet, und LinkedIn hat AMINA als eines der Top-Start-ups 2021 in der Schweiz gelistet. Im Jahr 2022 gewann AMINA bei den WealthBriefing Swiss EAM Awards den Preis für das Angebot oder die Dienstleistung im Bereich Digital Assets. Darüber hinaus wurde die Bank für ihr Produktangebot SEBAX ausgezeichnet und erhielt bei den Swiss ETF Awards 2022 den Preis für das beste ETP des Jahres. Im Jahr 2023 gewann AMINA den European WealthBriefing Award in der Kategorie „Digital Assets Solution, Fund Manager". Um mehr über AMINA zu erfahren, besuchen Sie www.aminagroup.com

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegerinnen und -anlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsechzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime-Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf institutionelle Ausführung und Verwahrung konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, und DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsgeschäftszweig des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen über Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Informationen zu Valour Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte (Exchange Traded Products, „ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Für weitere Informationen zu Valour, zum Abonnieren oder zum Erhalt von Aktualisierungen besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Stillman Digital Stillman Digital ist ein führender Anbieter von digitaler Asset-Liquidität, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.com

Informationen zu Reflexivity Research Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und die digitale Vermögenswertbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Neuronomics AG Die Neuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/

Analysten-Berichterstattung über DeFi Technologies

Eine vollständige Liste der Analystenberichte über DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relations#research.

Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.tech

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Geschäftspläne der AMINA Bank, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentralisierter Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Fähigkeit der AMINA Bank, ihre Geschäftspläne umzusetzen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Olivier Roussy Newton, Vorsitzender, ir@defi.tech, (323) 537-7681

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2702998/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Venture_Portfolio_Compa.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-venture-portfoliounternehmen-amina-bank-erzielt-rekordwachstum-im-jahr-2024-302481952.html

Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuell