Leistung trifft Leichtigkeit: SEBO BALANCE A1

Hier ist der Name Programm: Der neue Akku-Staubsauger von SEBO heißt nicht ohne Grund "Balance". Er bietet ein ausgewogenes Gesamtpaket aus Flexibilität, Saugkraft und müheloser Leichtigkeit, bei dem das Preis-Leistungsverhältnis stimmt. Genau das, was man sich im Haushalt wünscht.

Im Frühjahr 2025 feiert der Staubsauger-Spezialist SEBO eine besondere Premiere: Mit dem SEBO BALANCE A1 kommt der erste beutellose Akku-Staubsauger des traditionsreichen Unternehmens auf den Markt. In die Entwicklung sind umfassende Erfahrung, deutsche Ingenieurskunst und modernste Technologie eingeflossen. Das Ergebnis: Ein Akku-Staubsauger mit innovativer Zyklontechnologie, der ergonomisch, leicht und vielseitig anwendbar ist. Dank seiner Top-Ausstattung wird jede Herausforderung im Alltag problemlos gemeistert.

Reinigung war noch nie so leicht

SEBO nimmt das Versprechen wörtlich: Mit nur 2,3 kg liegt der SEBO BALANCE A1 gut in der Hand und sorgt für mühelose Reinigung auch an schwer erreichbaren Stellen. Für ausreichend Power sorgt der digitale bürstenlose Motor mit 400 Watt und mehr als 100.000 Umdrehungen in der Minute. Dabei hält der Akku (auf Stufe 1) ganze 48 Minuten durch - genug Zeit also, um die gesamte Wohnung gründlich zu reinigen. Ein weiterer Pluspunkt: Die geringe Geräuschentwicklung von nur 70 dB (Stufe 1), bei der sich niemand in der Umgebung gestört fühlt.

Alles im Blick

Optisches Highlight und gleichzeitig unschlagbar praktisch ist das große LED-Display, das den Akkuladestand präzise in Prozent anzeigt. Eine farbige Balkengrafik gibt zudem Auskunft über die gewählte Leistungsstufe. Damit am Boden, in Ecken und auch in Ritzen nichts unbemerkt bleibt, ist sowohl die Elektrobürste als auch die Fugendüse mit integrierter LED-Beleuchtung ausgestattet. Nicht zu übersehen und oftmals ein Problem sind lange Haare, die sich in der Elektrobürste verfangen. Nicht so beim SEBO BALANCE A1, denn dank Anti-Hair-Wrap-Technologie verfangen sich in der Bürstenwalze wesentlich weniger Haare als bei herkömmlichen Bürsten.

Innovative Zyklontechnologie & zuverlässiges Filtersystem

Im Herzen des SEBO BALANCE A1 arbeitet ein besonders effektives Zyklon-Trennsystem, das Schmutzpartikel mithilfe von Zentrifugalkräften aus der eingesaugten Luft separiert und eine kraftvolle Saugleistung gewährleistet. Ein mehrstufiges Filtersystem inklusive EPA 10 Micro-Hygiene-Filter sorgt dafür, dass sogar feinste Partikel wie Pollen herausgefiltert werden.

Drei Modelle zur Auswahl

Für unterschiedliche Ansprüche hat SEBO den Akku-Staubsauger in drei Ausführungen im Programm. Technisch bieten sie alle das Gleiche, den Unterschied macht das Zubehör.

BALANCE A1 MAGENTA - Das Einstiegsmodell mit LED-Fugendüse, Staub- und Polsterdüse sowie der praktischen Wandhalterung. UVP 319 Euro

BALANCE A1 BLUE - Für alle, die mehr wollen, bietet das blaue Modell weiteres Zubehör wie die Mini Power Brush und einen Verlängerungsschlauch. UVP 359 Euro

BALANCE A1 GREY - Die Extraklasse lässt keine Wünsche offen und punktet mit einer hochwertigen Standladestation sowie einer zusätzlichen Treppen- und Flächendüse. UVP 399 Euro

Weitere Informationen sowie Bezugsquellen unter: balance.sebo.de

