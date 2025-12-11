ProSieben

Finale! KING, RAVE-IOLI, EGGI und MUUHNIKA wollen am Samstag "The Masked Singer" gewinnen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Vier Masken. Ein Siegerpokal. Unzählige Fragezeichen: Welche Promi-Füllung verbirgt sich in RAVE-IOLI? Krönt sich KING zum Herrscher der #MaskedSinger-Bühne? Welcher Kern steckt hinter der Schale von EGGI? Stimmen die Muuh-tmaßungen zur Identität von MUUHNIKA? Wer schafft es, sein Geheimnis im großen Finale von "The Masked Singer" am Samstag, 13. Dezember 2025, ab 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn bis zuletzt zu wahren? Fest steht: Alle vier Masken fallen in der letzten Show.

Im Rateteam rätselt neben Verona Pooth und Chris Tall am Samstag auch Schlagersängerin Beatrice Egli - gemeinsam versuchen sie, den vier verbliebenen Masken auf die Schliche zu kommen. Matthias Opdenhövel moderiert "The Masked Singer". Endemol Shine Germany produziert die Rätselshow für ProSieben.

Das "The Masked Singer"-Finale - am Samstag, 13. Dezember 2025, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn

Infos & Fotos: https://www.picdrop.com/joyn/themaskedsinger

Pressekontakt: Lisa Wittke phone: +49 (0) 89 95 07 -1129 email: lisa.wittke@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 -1161 email: nadine.vaders@seven.one ProSieben Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell