Haushahn

Haushahn reduziert mit klimafreundlichem Kundendienst CO2-Emissionen um 99,5 Prozent

Stuttgart (ots)

Haushahn führt deutschlandweit den klimafreundlichen Kundendienst ein. Damit reduzieren sich die Emissionen des Aufzugsservice um 99,5 Prozent. Aufzugbetreiber leisten so einen Beitrag zu einem nachhaltigen Betrieb Ihrer Aufzüge und Ihres Gebäudes.

Haushahn bietet Hausverwaltungen, Facilitymanagern, Eigentümerinnen und Eigentümern und WEGs ab sofort die Möglichkeit, die CO2-Emissionen ihrer Aufzüge substanziell zu reduzieren und die Klimabilanz ihrer Gebäude zu verbessern: Mit seinem neuen klimafreundlichen Kundendienst reduziert der Aufzughersteller und Service-Partner für Anlagen aller Marken den CO2-Fußabdruck von Wartung und Service praktisch auf Null - und das TÜV-zertifiziert.

Bei der Wahl des klimafreundlichen Kundendienstes von Haushahn wird die Aufzugsanlage vollständig digital angebunden: Denn klimafreundlicher Kundendienst bedeutet, dass Vor-Ort-Termine durch permanente digitale Funktions-Checks des Aufzugs ergänzt werden. Ein Teil der regelmäßigen Leistungen finden zusätzlich und remote statt, also aus dem technischen Kontrollzentrum von Haushahn. Dadurch können Anfahrten zum Aufzug ressourcenschonend geplant und somit reduziert werden. Erweisen sich Vor-Ort-Termine als notwendig, kommt Elektromobilität zum Einsatz.

Gleichzeitig erhöht sich auf diese Weise die Verfügbarkeit des Aufzugs. Denn im Rahmen der digitalen Fernwartung werden die aktuellen Funktionsdaten laufend von Haushahn überwacht. Sind Abweichungen vom Normalbetrieb erkennbar, leitet das Unternehmen unverzüglich Maßnahmen ein.

Ferner werden beim klimafreundlichen Kundendienst alle Bereiche des Services an der Anlage optimiert. So reduziert sich der Bedarf von Verbrauchsmaterialien um 50 Prozent und es kommen ausschließlich besonders umweltfreundliche und hochwertige Produkte zum Einsatz, die mehrfach verwendet werden. Ausgesonderte verwertbare Produkte werden von Haushahn verantwortungsbewusst recycelt.

Die CO2-Reduktionen wurden vom TÜV Rheinland ermittelt und zertifiziert. Dafür sind alle Treibhausgasemissionen, die im Rahmen der Kundendienst-Leistungen im Laufe eines Jahres verursacht werden, erfasst worden.

"Mit unserem klimafreundlichen Kundendienst können unsere Kundinnen und Kunden die CO2-Bilanz ihrer Objekte messbar senken und diese Reduktion verlässlich in ihre Nachhaltigkeitsstrategien und ESG-Reportings integrieren", erklärt Stefan Müller, Vorsitzender der Geschäftsführung der C. Haushahn GmbH & Co. KG. "Darüber hinaus verringern wir stetig unsere eigenen Emissionen als Unternehmen, sei es durch die ausschließliche Nutzung von erneuerbarem Strom, durch die Umstellung unseres Fuhrparks auf Elektrofahrzeuge oder den Einsatz von e-Cargobikes auf unseren Servicerouten, womit wir in Großstädten begonnen haben", ergänzt Stefan Müller.

Über Haushahn

Haushahn zählt zu den führenden Aufzugsunternehmen in Deutschland. Als Partner für Industrie, Bau- und Wohnwirtschaft bietet Haushahn Lösungen im Bereich Neubau und Modernisierung sowie umfassenden Kundendienst für Aufzüge aller Hersteller an. Namensgebend ist die C. Haushahn GmbH & Co. KG mit Sitz in Stuttgart, die mit mehr als 135 Jahren Erfahrung und ihrem regionalen Ursprung Kundennähe großschreibt.

Original-Content von: Haushahn, übermittelt durch news aktuell