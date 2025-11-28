ProSieben

Joko gegen Klaas: Wer wird der letzte Weltmeister? "Das Duell um die Welt" begibt sich ab Sonntag auf seine letzten Reisen

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

"Wenn einer eine Reise tut, so kann er was erzählen." (Matthias Claudius)

"Aua." (Joko Winterscheidt)

Die Abschiedstour beginnt: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verabschieden ab Sonntag um 20:15 Uhr mit drei neuen Folgen "Das Duell um die Welt". Wer wird Weltmeister für immer? Nach insgesamt 34 Folgen herrscht aktuell ein Weltmeistertitel-Gleichstand von 17:17 zwischen den bislang ewigen Kontrahenten.

Am Sonntag reist Schauspielerin Palina Rojinski für Team Klaas in die USA und soll in einem Schlauchboot einen Sprung in die Tiefe wagen, Klaas schickt die Zwillinge Dennis und Benni Wolter für Team Joko nach Indien, um sich bei einem traditionellen Festival einem echten Shitstorm auszusetzen, Comedian Hazel Brugger muss in Griechenland für Team Klaas ohne Sauerstoff, aber mit jeder Menge Humor in einer Unterwasserhöhle abtauchen und Entertainer Jens "Knossi" Knossalla soll in Mexiko eine ganz besondere Variante von Salbei zu sich nehmen, um sein Bewusstsein zu erweitern und den Länderpunkt für Team Joko nach Hause zu bringen. Joko & Klaas spielen im Studio um zusätzliche Punkte.

Diese "Duell um die Welt"-Wiederholungstäter reisen außerdem in der finalen Staffel

Sonntag, 7. Dezember 2025, 20:15 Uhr

Musiker "Evil" Jared Hasselhoff (England), Sängerin Vanessa Mai (Griechenland), Streamer Papaplatte (Schweden), Schauspieler Axel Stein (England)

Sonntag, 14. Dezember 2025, 20:15 Uhr

Moderator Steven Gätjen (Ungarn), Ex-Fußballprofi Mario Basler (Österreich) und "Duell um die Welt"-Moderatorin Jeannine Michaelsen (Frankreich)

Ende einer ausgezeichneten Ära

Krokodile küssen, Ayahuasca probieren, einen Bienenanzug tragen, lebendig beerdigen lassen, in einem selbstgebauten U-Boot abtauchen, einen aktiven Vulkan besteigen, halluzinogenen Honig ernten, Karabinerhaken-Bungee oder Eistauchen - diese Show ist einzigartig und schreibt Geschichte im deutschen Fernsehen.

"Das Duell um die Welt" geht am 21. Juli 2012 erstmals auf ProSieben auf Sendung. In bisher zwölf Staffeln und 34 Folgen schicken sich erst Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf gegenseitig zu maximal unverhältnismäßigen Herausforderungen rund um den Erdball, später auch prominente Gäste, um in jeder Folge den Weltmeister zu küren. Jeannine Michaelsen leitet den Wettkampf im Studio seit 13 Jahren.

Die am längsten laufende Show mit Joko & Klaas wird mehrfach für den Deutschen Fernsehpreis, die Rose d'Or, den Grimme-Preis und die Goldene Kamera nominiert und ausgezeichnet.

Neben Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf reisten diese Prominenten für wahnwitzige Herausforderungen um die Welt: René Adler, Ski Aggu, Mario Basler, Katrin Bauerfeind, H.P. Baxxter, Michi Beck, Nadja Benaissa, Micky Beisenherz, Wigald Boning, Axel Bosse, Hazel Brugger, Wayne Carpendale, Nina Chuba, Clueso, Lucy Diakovska, Christoph "Icke" Dommisch, Elevator Boys, Nilam Farooq, Daniel Fehlow, Collien Fernandes, Steven Gätjen, Max Giesinger, Stefanie Giesinger, Kevin Großkreutz, Simon Gosejohann, Sven Hannawald, Fabian Hambüchen, Edin Hasanovic, "Evil" Jared Hasselhoff, Thomas Hayo, Dunja Hayali, Paul Janke, Oliver Kalkofe, Gülcan Kamps, Tom & Bill Kaulitz, Johannes B. Kerner, Alexander Klaws, Jens "Knossi" Knossalla, Jan Köppen, Tobi Krell, Timon Krause, Felix Kroos, Thorsten Legat, Jakob Lundt, Vanessa Mai, Tim Mälzer, Marteria, Lena Meyer-Landrut, Jeannine Michaelsen, Michael Mittermeier, Ralf Moeller, Luke Mockridge, Nura, Wilson Gonzalez Ochsenknecht, Johannes Oerding, Patrick Owomoyela, Papaplatte, Sophie Passmann, Andrea Petkovic, Oliver Polak, Verona Pooth, Palina Rojinski, Charlotte Roche, Emilio Sakraya, Nico Santos, Sasha, Tommi Schmitt, Jochen Schropp, Jessica Schwarz, Sido, Riccardo Simonetti, Axel Stein, Johannes Strate, Sophia Thomalla, Nikeata Thompson, Janin Ullmann, Wincent Weiss, Dennis und Benni Wolter und Linda Zervakis.

Produziert wird "Das Duell um die Welt" von der Florida Entertainment GmbH im Auftrag von ProSieben.

"Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" - die letzte Staffel mit drei neuen Folgen ab 30. November 2025, immer sonntags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #DudW

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell