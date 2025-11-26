PRESSEPORTAL Presseportal Logo

ProSieben

Calli, Kelly, Hummels oder Ailton: Wer wird Weltmeister? ProSieben zeigt "Die Promi-Darts-WM" 2026 am Sonntag, 4. Januar

  • Bild-Infos
  • Download

Unterföhring (ots)

26. November 2025. Sechs Promis sind auf 180: ProSieben und Joyn laden wieder zur "Promi-Darts WM"! Am Sonntag, den 4. Januar 2026 - nur einen Tag nach dem Finale der PDC-Darts-WM im legendären Ally Pally - wirft die Darts-Elite um 20:15 Uhr live auf ProSieben in Zweier-Teams mit diesen sechs Prominenten um den nächsten WM-Titel: Fußballmanager-Ikone Reiner Calmund, Moderatorin Cathy Hummels, Torjäger Ailton, Moderatorin Gülcan Kamps, Extremsportler Joey Kelly und TV-Koch Alex Kumptner. Wer startet als Weltmeister ins Jahr 2026?

Die Duos spielen im klassischen 501-Modus: Jedes Team startet mit 501 Punkten und muss so schnell wie möglich auf Null kommen. Christian Düren moderiert "Die Promi-Darts-WM" aus dem Maritim Hotel Bonn. Elmar Paulke sitzt am Kommentatoren-Mikro. Produziert wird die Show von Banijay Productions Germany GmbH. Tickets für das Live-Spektakel gibt es hier.

"Die Promi-Darts-WM" 2026 am Sonntag, 4. Januar 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und Joyn

Pressekontakt:

Katrin Dietz
Content Communications
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1154
email: katrin.dietz@seven.one

Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
phone: +49 (0) 89 95 07 - 1191
email: clarissa.schreiner@seven.one

ProSieben
Ein Unternehmen der
Seven.One Entertainment Group

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell

