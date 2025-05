WDR Westdeutscher Rundfunk

Bundeskanzler Friedrich Merz beim 27. Internationalen WDR Europaforum

„Was jetzt? Europa und der Angriff auf die Demokratie“ – um dieses Thema geht es beim hochkarätig besetzten 27. Internationalen WDR Europaforum vom 26. bis 28. Mai 2025. Es findet unter anderem im Rahmen der Gesellschaftskonferenz re:publica in Berlin statt; weitere Beiträge kommen aus Brüssel.

Teilnehmen werden neben anderen Bundeskanzler Friedrich Merz, Außenminister Johann Wadephul, Bundesbankpräsident Joachim Nagel, die EU-Kommissare Magnus Brunner und Glenn Micallef sowie namhafte Parlamentarier:innen, Wissenschaftler:innen und Medienschaffende.

Sie werden etwa darüber diskutieren, wie die neue Bundesregierung mit den sich rasant verschlechternden europäisch-US-amerikanischen Beziehungen und Folgen der zweiten Präsidentschaft Trumps für Sicherheits- und Wirtschaftsfragen umgehen will. Außerdem wird es beim WDR Europaforum darum gehen, welche Rolle das Thema Krieg und Frieden im politisch-gesellschaftlichen Diskurs spielt. Auch das Erstarken von Populismus und Extremismus in Europa und weiteren Teilen der Welt wird die Teilnehmenden des Forums beschäftigen.

Die Tagesmoderation des WDR Europaforums übernimmt Sabine Scholt, Korrespondentin und Büroleiterin des ARD-Morgenmagazins im Hauptstadtstudio Berlin. Weitere Gespräche werden unter anderem Ellen Ehni (WDR-Chefredakteurin), Markus Preiß (Leiter ARD-Hauptstadtstudio) Tina Hassel (Leiterin ARD-Studio Brüssel), Georg Restle (Leiter und Moderator Monitor), Isabel Schayani (Leiterin WDRforyou / Moderatorin Weltspiegel), Louis Klamroth (Moderator hart aber fair), Carolin Bredendiek (Moderatorin WDR 0630) und Florian Gregorzyk (Moderator WDR 0630) führen.

Das detaillierte Programm des Internationalen WDR Europaforums 2025 finden Sie hier: https://europaforum.wdr.de/forum-2025/programm/

Das WDR Fernsehen überträgt die Veranstaltung an allen drei Tagen live. Zu sehen ist das WDR Europaforum auch im Livestream sowie in der ARD Mediathek; tagesschau24 sendet am 28.5. ab 21:45 Uhr eine Zusammenfassung. Auf phoenix werden einzelne Teile des WDR Europaforums live übertragen, darunter das Interview mit Bundeskanzler Friedrich Merz am 26.5. und das Interview mit Bundesaußenminister Johann Wadephuhl am 27.5.. Eine Zusammenfassung der Veranstaltung wird am 31.5. um 13:15 Uhr auf phoenix ausgestrahlt.

Journalistinnen und Journalisten, die das WDR Europaforum für eine Berichterstattung vor Ort verfolgen wollen, können sich über folgenden Link akkreditieren:

https://www.events.wdr.de/b?p=wdreuropaforumpresseakkreditierung

Veranstaltet wird das WDR Europaforum vom Westdeutschen Rundfunk zusammen mit dem Österreichischen Rundfunk, dem Ereignis- und Dokumentationskanal phoenix, der Europäischen Kommission und dem Europäischen Parlament, das die Schirmherrschaft übernommen hat. Konzeption, Organisation und Durchführung der Veranstaltung liegen bei der WDR-Chefredaktion Politik und Zeitgeschehen. Die Redaktion haben Ferdos Forudastan und Torsten Beermann.

