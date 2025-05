WDR Westdeutscher Rundfunk

Verleihung WDR Jazzpreis 2025

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Am kommenden Freitag, den 23. Mai, wird in Oberhausen der WDR Jazzpreis 2025 verliehen: Pianist, Organist und Keyboarder Simon Oslender wird für seine künstlerische Exzellenz, internationale Präsenz und seinen innovativen Umgang mit der Hammond-Orgel ausgezeichnet. Der Nachwuchspreis geht an die Big Band der Musik- und Kunstschule Duisburg unter der Leitung von Rüdiger Testrut, die seit mehr als 25 Jahren die Jazzszene in Nordrhein-Westfalen prägt.

Eine besondere Würdigung erhält Götz Alsmann, der den WDR Jazzpreis für sein Lebenswerk erhält. Seit vier Jahrzehnten begeistert er als Musiker und Moderator mit unermüdlichem Engagement für den Jazz und seine Vermittlung in Funk und Fernsehen.

Die Preisverleihung findet am Freitag, 23. Mai 2025, um 19 Uhr im Ebertbad Oberhausen statt. Dort tritt Simon Oslender gemeinsam mit der WDR Big Band unter der Leitung von Jörg Achim Keller auf. Durch den Abend führt Götz Alsmann selbst.

Gemeinsame Tour mit WDR Big Band durch NRW

Im Rahmen des WDR Jazzpreises gehen Oslender und die WDR Big Band auch auf Tour durch NRW:

• Donnerstag, 22. Mai, 20 Uhr – Münster, LWL-Museum für Kunst und Kultur

• Freitag, 23. Mai, 19 Uhr - Oberhausen, Ebertbad Verleihung WDR Jazzpreis

• Samstag, 24. Mai, 20 Uhr – Paderborn, Heinz Nixdorf MuseumsForum

Übertragung WDR-Jazzpreis

Die Preisverleihung wird am 23. Mai ab 20 Uhr live übertragen, bei WDR 3 in der Sendung WDR 3 Konzert, in der WDR 3 App sowie im Livestream unter wdr3.de und bei der WDR Big Band auf wdr-bigband.de, Facebook und YouTube. Das WDR

Fernsehen sendet am 25. Mai um 9:30 Uhr eine Zusammenfassung des Preisträgerkonzerts.

Partner des WDR Jazzpreises 2025 sind MercatorJazz Duisburg, das Ebertbad Oberhausen, Jazzförderung Rhein-Ruhr, Jazzclub und Kulturamt Paderborn, das LWL-Museum sowie das Internationale Jazzfestival Münster.

Fotos finden Sie unter ARD-Foto.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell