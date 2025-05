WDR Westdeutscher Rundfunk

Erste Hilfe mit der Maus

WDR Blechbläser und Notfallsanitäter bringen Lebensretter-Wissen in NRW-Grundschulen

Erste Hilfe – die Maus weiß wie! Und sie hat sich Unterstützung geholt für ein außergewöhnliches Konzertprojekt, das ab dem 26. Mai 2025 Grundschulen in Nordrhein-Westfalen besucht. Unter dem Motto "Erste Hilfe und Musik" gehen die Blechbläserinnen und Blechbläser des WDR Sinfonieorchesters gemeinsam mit einer Notfallsanitäterin und der Sendung-mit-der-Maus-Moderatorin Jana Forkel auf eine ganz besondere Tournee.

Im Mittelpunkt steht ein interaktives und kindgerechtes Konzertprogramm, das Grundschülerinnen und Grundschülern nicht nur wichtige Erste-Hilfe-Maßnahmen spielerisch näherbringt – vom Pflasterkleben bis zur Stabilen Seitenlage – sondern auch zeigt, welche Bedeutung die Musik bei Erster Hilfe haben kann. Die kreative Mischung aus spannenden Sachgeschichten, viel Humor und wundervoller Live-Musik sorgt für ein unvergessliches Erlebnis.

Termine:

Montag, 26. Mai 2025: Friedrich-von-Bodelschwingh-Grundschule, Neuss

Dienstag, 27. Mai 2025: Homburgisches Gymnasium, Nümbrecht

Mittwoch, 28. Mai 2025: Pestalozzischule Ahaus/ Werkstätten Haus Hall GmbH Ahaus

Begleitet wird das Projekt von Maike Salentin, Rettungssanitäterin und Co-Moderatorin. Regie führt Katja Engelhardt. Die redaktionelle Leitung hat Mirjam von Jarzebowski.

Dieses außergewöhnliche Projekt zeigt, wie Musik und Bildung Hand in Hand gehen können – für mehr Sicherheit, Wissen und Begeisterung bei den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft.

Die Konzerttournee ist Abschluss der Mitmach-Aktion Erste Hilfe mit der Maus. Kinder im Grundschulalter waren aufgerufen, eigene Videos zu drehen, in denen sie zur Musik des WDR Blechbläserensembles die Herzdruckmassage und die Stabile Seitenlage singend üben. Ziel der Aktion war es zum einen, die Erste-Hilfe-Maßnahmen selbst einzuüben, zum anderen aber auch mitzuhelfen, diese Maßnahmen zu verbreiten – denn je mehr Menschen die Lieder und damit die Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen, desto mehr können auch in der Not helfen. Aus allen Einsendungen werden Videos ausgelost, aus denen das große Erste Hilfe mit der Maus-Mitmachvideo entsteht, das am Tag des Tourstarts, dem 26. Mai 2025, auf musikvermittlung.wdr.de veröffentlicht wird.

Weitere Informationen finden Sie hier: Erste Hilfe mit der Maus – Schulkonzerte

