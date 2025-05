WDR Westdeutscher Rundfunk

„Meine Heimat. Mein Verein.“: Aus Liebe zum Fußball

Bild-Infos

Download

Köln (ots)

Die Doku-Reihe „Meine Heimat. Mein Verein“ für WDR-Heimatflimmern wird mit drei neuen Folgen fortgesetzt – und taucht wieder in die Welt der Traditionsvereine in NRW ein. Los geht es am 16. Mai (20:15 Uhr im WDR Fernsehen) mit Bayer Leverkusen und dem Ruhrgebietsverein VfL Bochum. Die jeweils 45-minütigen Filme zeichnen die enge Verbindung zwischen Stadt und Verein nach.

Zwei Clubs, die durchaus unterschiedlich wahrgenommen werden. Auf der einen Seite die von Fußball-Traditionalisten manchmal belächelte „Werkself“ Bayer Leverkusen, die den Spieß umdrehte und die Bezeichnung zur Marke machte. Auf der anderen Seite der „echte“ und vermeintlich nicht so vom Kommerz getriebene VfL Bochum, wo ein Spirit aus Kampf, Leidenschaft und Stadionwurst herrscht.

Komplettiert wird die Reihe mit Borussia Mönchengladbach am 1. August, dem Tag der Vereinsgründung im Jahr 1900. Die glorreichen Zeiten der 1970er Jahre sind zwar längst verflogen, aber der Mythos der "Fohlenelf" lebt unter den Fans weiter. Vereinslegenden und Fans sprechen in den drei Folgen über die enge Beziehung zwischen Stadt und Verein und machen deutlich, wie der Pulsschlag der Städte sich ändert, wenn „ihr“ Verein spielt.

Für alle, die gemeinsam vor der großen Leinwand die Premiere verfolgen möchten: Bereits am 13. Mai, um 19 Uhr, wird die Folge „Bochum und der VfL“ gemeinsam mit einigen Mitwirkenden im Metropolis Kino in Bochum gezeigt. Wer dabei sein möchte, kann sich hier anmelden. Am 14. Mai können Interessierte um 19 Uhr die Folge „Leverkusen und die Werkself“ im Kinopolis Leverkusen zusammen mit Cast und Crew schauen. Zur Anmeldung geht es hier.

Die Sendetermine aller drei Folgen im WDR Fernsehen:

Meine Heimat. Mein Verein. Leverkusen und die Werkself

Ein Film von Insa Onken, erzählt von Anke Feller.

16. Mai 2025, 20:15-21:00 Uhr, WDR Fernsehen

Meine Heimat. Mein Verein. Bochum und der VfL

Ein Film von Wilm Huygen, erzählt von Julia Schöning.

16. Mai 2025, 21:00-21:45 Uhr, WDR Fernsehen

Meine Heimat. Mein Verein. Mönchengladbach und die Borussia

Ein Film von Eva Hoffmann Villena, erzählt von Mirja Boes.

1. August 2025, 20:15-21:00 Uhr, WDR Fernsehen

Die WDR-Redaktion liegt bei Adrian Lehnigk.

Fotos zu finden Sie unter ARD-Foto.de

Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de

Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell