Leidenschaft auf dem Platz! CHiQ wird offizieller Premium-Partner des Porsche Tennis Grand Prix

Vom 12. bis 21. April 2025 wird der Porsche-Tennis-Grand-Prix die ikonischen Sandplätze in Stuttgart, Deutschland, elektrisieren. CHiQ freut sich, seine Ernennung zum offiziellen Premium-Partner dieses prestigeträchtigen Turniers bekannt zu geben. Die Zusammenarbeit verbindet modernste Heimtechnologien mit Weltklasse-Tennis, stärkt das Erbe der Meisterschaft und spricht gleichzeitig ein weltweites Publikum an.

Der Porsche-Tennis-Grand-Prix wurde 1978 zum ersten Mal ausgetragen und ist damit das älteste Hallentennisevent für Damen in Europa. Das Turnier ist seit Jahrzehnten ein Markenzeichen für Spitzenleistungen im Tennis und steht für einen harten Wettbewerb und kompromisslose Standards.

„Die Partnerschaft mit dieser erstklassigen Veranstaltung unterstreicht den wachsenden Einfluss von CHiQ in Europa", sagte James Wu, Geschäftsführer des CHiQ International Brand Business Center. „Indem wir hochkarätige Sportereignisse unterstützen, verbinden wir Technologie mit Sport und locken so mehr Verbraucher an, unsere Marke und Produkte zu entdecken und zu erleben." CHiQ nutzt die Veranstaltung, um seine europäische Marktpräsenz auszubauen.

CHiQ bietet einem weltweiten Publikum ein beeindruckendes Sporterlebnis durch modernste Smart-Home-Technologie. Der Mini QLED Quantum Dot TV, bekannt für seinen hohen Kontrast und seinen breiten Farbraum, fängt die Präzision jedes Schlags ein und spiegelt das mitreißende Tempo des Tennisspiels wider. Die CHiQ-Kühlschränke erfüllen mit ihren verschiedenen Türkonfigurationen und ihrem eleganten Design die unterschiedlichsten Haushaltsbedürfnisse und bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Frischeerhaltung und Energieeffizienz, um einen hochwertigen Lebensstil zu unterstützen. Die CHiQ-Waschmaschine mit Farbdisplay kombiniert modernen Stil mit intelligenter Textilpflege und macht das Wäschewaschen energieeffizienter und müheloser.

In den letzten Jahren hat CHiQ seine Sportmarketing-Initiativen strategisch erweitert und durch lokalisierte Strategien ein solides europäisches IP-Portfolio aufgebaut, das Fußball, Skifahren und Tennis umfasst. Diese Unternehmungen haben bei einem jüngeren Publikum Anklang gefunden und den Ruf von CHiQ als intelligente, energiegeladene Marke gefestigt. Mit dem Slogan „Passion on Court!" – Leidenschaft auf dem Platz! – will CHiQ seine Verbindung zur Tenniskultur vertiefen und die Begeisterung für das Turnier zu den Fans in aller Welt bringen.

Wo Technologie und Sport zusammenwachsen, ist CHiQ bereit, Tennisbegeisterte auf der ganzen Welt auf dieser spannenden Reise zu begleiten. Bleiben Sie dran für weitere Updates!

