CHiQ ist Partner des FIS Ski Alpin Weltcups der Frauen in Garmisch-Partenkirchen

Der FIS Ski Alpin Weltcup der Frauen begann mit einem spektakulären Start in Garmisch-Partenkirchen, Deutschland, am 25. und 26. Januar. Als neu angekündigter offizieller Partner des alpinen Skiweltcups in Garmisch-Partenkirchen brachte CHiQ mit einer Reihe von auffälligen Werbemaßnahmen und Aktivierungen dynamische Energie in dieses erstklassige Ski-Event und sprach damit ein internationales Publikum von Skibegeisterten an.

Beim alpinen Skifahren müssen die Athleten steile und komplexe Strecken bei hohen Geschwindigkeiten bewältigen, was ein Höchstmaß an Können und Nervenstärke erfordert. Garmisch-Partenkirchen, bekannt für seine anspruchsvollen Pisten und das begeisterte Publikum, war wieder einmal die passende Kulisse für die spannenden Rennen, die Fans auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen.

Der diesjährige Wettbewerb hat das unglaubliche Talent und die Belastbarkeit der teilnehmenden Athleten unter Beweis gestellt. Sie stellten ihr Können unter Beweis, indem sie die anspruchsvollen Strecken bezwangen und dabei nicht nur sportliche Höchstleistungen, sondern auch bemerkenswerte Stärke und Entschlossenheit bewiesen. Dies spiegelt den gemeinsamen Geist der Exzellenz zwischen der Marke CHiQ und den Wintersportlern wider.

Auf der Veranstaltung veranstaltete CHiQ den Skiing Carnival, einen lebhaften Stand, der eine Menge Zuschauer und Social Media Influencer in seinen Bann zog. Die lebendige Atmosphäre, die dadurch entstand, wurde zu einem herausragenden Highlight über den Wettbewerbsort hinaus.

Nach dem Weltcup der Frauen richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf den alpinen Skiweltcup der Männer, der am 2. Februar am gleichen Ort stattfindet. CHiQ freut sich darauf, noch einmal mit den Fans durch die aufregende Welt des Wintersports in Kontakt zu treten.

Die alpinen Skiwettbewerbe sind ein Beispiel für die erfolgreiche Synergie zwischen der fortschrittlichen Technologie von CHiQ und dem dynamischen Wintersport. Seit 2023 ist CHiQ eine feste Größe im FIS-Skiweltcup und im Deutschen Skiverband (DSV) und konzentriert sich auf Markenförderung und Event-Sponsoring.

Im November 2024 weitete CHiQ sein Engagement aus und wurde offizieller Sponsor des FIS Snowboard und Freeski Big Air World Cup in Peking. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von CHiQ für den Wintersport, der auf verschiedenen Plattformen prominent präsentiert wird, und ist ein wichtiger Schritt in der Strategie von CHiQ, den Status einer globalen Premiummarke zu erreichen.

Für die Zukunft plant CHiQ die Entwicklung einer umfassenden Sportmarketingstrategie, um jüngere Zielgruppen anzusprechen und seine globale Reichweite zu vergrößern.

