Billie Eilish: ZDF zeigt exklusive Interviews und ein Konzert in Erstausstrahlung

Wer ist diese kleine riesige Person eigentlich, die mit ihren 22 Jahren schon mehr Auszeichnungen erhalten hat als manche Musikerlegende? Seit sie 13 Jahre alt ist, macht Billie Eilish Musik, meist mit ihrem Bruder Finneas O'Connell. Gerade hat sie ein neues Album herausgebracht. Anlass für das ZDF, sie zu treffen und in mehreren Beiträgen näher kennenzulernen.

Am Freitag, 14. Juni 2024, 0.15 Uhr, widmet sich eine 30-minütige "extra"-Ausgabe von "aspekte" der Ausnahmekünstlerin. Salwa Houmsi trifft Billie Eilish zu einem ausführlichen Gespräch in Berlin.

Ein zweites Interview führt ZDF-Kulturredakteur Claudio Armbruster mit ihr. Ausschnitte aus diesem Gespräch werden am Dienstag, 11. Juni 2024, im "ZDF-Morgenmagazin", im "heute journal", in den Kindernachrichten "logo!" und im 3sat-Magazin "Kulturzeit" zu sehen sein.

Abgerundet wird das Programm durch die Erstausstrahlung des Konzerts "Happier Than Ever" aus der O2-Arena in London im Jahr 2022. Starregisseur Sam Wrench filmte das Konzert mit 20 Kameras – und wurde dafür 2023 mit einer Grammy-Nominierung in der Kategorie "Best Music Film" belohnt. Es ist das bis dahin erste vollständig aufgezeichnete Konzert von Billie Eilish, die das Publikum, rund 20.000 Menschen, mit ihrer einzigartigen Mischung aus Trap, fast geflüstertem Sprechgesang, Pop, Alternative und Indie Rock begeistert. Wie stets an ihrer Seite: ihr Bruder Finneas.

Programmübersicht

* Dienstag, 11. Juni 2024, 5.30 Uhr: Beitrag im "ZDF-Morgenmagazin"

* ab Dienstag, 11. Juni 2024, 6.00 Uhr, in der ZDFmediathek: Konzert "Billie Eilish: Happier Than Ever ‒ Live at the O2"

* Dienstag, 11. Juni 2024, 19.20 Uhr: Beitrag im 3sat-Magazin "Kulturzeit" (online am Sendetag ab 21.30 Uhr)

* Dienstag, 11. Juni 2024, 21.45 Uhr: Beitrag im "heute journal" des ZDF

* ab Dienstag, 11. Juni 2024: Beitrag in den ZDF-Kindernachrichten "logo!"

* Freitag, 14. Juni 2024, 0.15 Uhr: "aspekte extra" im ZDF (online am Sendetag um 21.00 Uhr, bis 14. Februar 2025)

* Freitag, 14. Juni 2024, 0.45 Uhr, im ZDF: Konzert "Billie Eilish: Happier Than Ever ‒ Live at the O2" (online ab 11. Juni 2024, 6.00 Uhr)

* Samstag, 17. August 2024 in 3sat: Konzert "Billie Eilish: Happier Than Ever ‒ Live at the O2" im Rahmen des 3satThementags: "Pop Around the Clock ‒ Summer Edition"

