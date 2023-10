Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW)

Globale Gesundheit

Deutschland als Co-Gastgeber in der Pflicht!

Wiederauffüllungskonferenz erfordert deutsche Vorreiterrolle - NGOs drängen auf höhere Investition

Berlin (ots)

Jedes Jahr sterben weltweit etwa 4,5 Millionen Frauen und Kinder während der Schwangerschaft, bei der Geburt oder in den ersten Lebenswochen. Viele dieser Todesfälle sind vermeidbar. Die Global Financing Facility (GFF) spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung von Mütter- und Kindersterblichkeit.

Am Montag, 16. Oktober findet auf Initiative der Bundesregierung die Wiederauffüllungskonferenz der GFF in Berlin statt. Gemeinsam mit den Niederlanden und der Elfenbeinküste übernimmt Deutschland die verantwortungsvolle Rolle des Co-Gastgebers. Insgesamt 800 Millionen US-Dollar sollen für den Zeitraum 2024-2025 für die GFF mobilisiert werden. Obwohl Deutschland Co-Gastgeber ist, plant die Bundesregierung nur 25 Millionen Euro für das Jahr 2024 bereitzustellen. Andere Geber*innen, wie zum Beispiel die Niederlande (90 Millionen Euro), investieren deutlich mehr.

Die Entwicklungsorganisationen Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW), Global Citizen, Save the Children und World Vision Deutschland e.V. kritisieren: "Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie als Co-Gastgeberin mit gutem Beispiel vorangehen. Aktuell wird sie dieser Rolle nicht gerecht. Sollte die Bundesregierung nur 25 Millionen Euro zusichern, wäre dies der kleinste Beitrag von allen. Dies gefährdet eine erfolgreiche Wiederauffüllung und schadet dem Ansehen von Deutschland." In einem offenen Brief bitten die Organisationen auch Abgeordnete des Deutschen Bundestages um Unterstützung: "Ein deutscher Beitrag in Höhe von 100 Millionen Euro (2024-2025) ist angemessen und entscheidend für eine Vollfinanzierung der GFF."

Die GFF ist eine zentrale Finanzierungsplattform, die die Gesundheit und Rechte von Frauen, Kindern und Jugendlichen stärkt. Mit einer Finanzierung von 800 Millionen US-Dollar kann die GFF zusammen mit der Weltbank und anderen Organisationen 20,5 Milliarden US-Dollar zusätzlich hebeln, die in lebenswichtige Gesundheitsprogramme fließen. Die Gesundheitspläne werden gemeinsam mit den Partnerländern entwickelt und an ihre Bedürfnisse angepasst. Zentral für den Erfolg ist, dass die Programme von den Partnerländern selbst geführt und implementiert werden.

Die Organisationen fordern: "Es sind nur noch wenige Tage bis zur Wiederauffüllung, aber die Bundesregierung kann ihren Beitrag noch erhöhen und beweisen, dass man sich auf Deutschland verlassen kann!"

Über die DSW

Die Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW) ist eine international tätige Entwicklungsorganisation. Ihr Ziel ist es, zu einer zukunftsfähigen Bevölkerungsentwicklung beizutragen. Daher unterstützt sie junge Menschen dabei, selbstbestimmte Entscheidungen über ihre Sexualität und Verhütung zu treffen. Gleichzeitig bringt sie sich auf nationaler und internationaler Ebene in politische Entscheidungsprozesse in den Bereichen Gesundheit, Familienplanung und Gleichstellung der Geschlechter ein.

Über Global Citizen

Global Citizen ist eine globale Bewegung engagierter Menschen, die gemeinsam ihre Stimmen nutzen, um extreme Armut jetzt und überall zu beenden. Global Citizen bietet hierzu Informationen rund um Kernthemen wie Ernährungssicherheit, Gleichberechtigung, Bildung, Umweltschutz und globale Gesundheit - und die Möglichkeit, sich gemeinsam für die Themen einzusetzen, die einem am Herzen liegen. Auf diesen Wegen mobilisiert Global Citizen eine große Community von Global Citizens, die zusammen Entscheidungsträger*innen aus Politik und Wirtschaft zum Handeln auffordert und finanzielle und politische Zusagen für die Global Goals der Vereinten Nationen einfordert. Darüber hinaus unterstützt Global Citizen die Global Goals mit einzigartigen Event- und Aktionsformaten, wie den Global Citizen Festivals, für die Tickets nicht erwerblich sind, sondern durch politisches und soziales Engagement verdient werden. Seit Global Citizen im Jahr 2009 mit der Kampagnenarbeit begann, sind Global Citizens mehr als 33,5 Millionen Mal aktiv geworden. Diese Aktionen haben in Verbindung mit unserer politischen Arbeit dazu geführt, dass Mittel in Höhe von 43,6 Mrd. US-Dollar an unsere Partner*innen ausgezahlt wurden, die bis heute das Leben fast 1,3 Milliarden Menschen verbessert haben.

Weitere Informationen unter www.globalcitizen.org und @GlblCtznDE auf Twitter, Facebook und Instagram.

Über Save the Children

Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in rund 120 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen, Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet, in der alle Kinder gesund und sicher leben sowie frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen können - seit über 100 Jahren.

Über World Vision Deutschland e.V.

World Vision ist eine unabhängige christliche Kinderhilfsorganisation mit über 70 Jahren Erfahrung in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Nothilfe. Unser Fokus liegt darauf, den am stärksten gefährdeten Kindern Chancen zu bieten, ein erfülltes Leben zu führen. In rund 100 Ländern arbeiten wir mit Spenderinnen und Spendern, Kindern und Jugendlichen, Dorfgemeinschaften, Regierungen und vielen Partnern transparent zusammen, um nachhaltig Armut und Ungerechtigkeiten zu überwinden.

Hintergrund zur Global Financing Facility (GFF)

Die Global Financing Facility (GFF) ist eine Multi-Stakeholder-Plattform, die Ländern hilft, die dringendsten Herausforderungen für Frauen, Kinder und Jugendliche in den Bereichen Gesundheit zu adressieren. Im Rahmen der GFF unterstützen Regierungen und andere Partner gemeinsam länderspezifische Investitionsprogramme, die den Fokus auf wirkungsvolle, aber bislang schwächer finanzierte Bereiche der Gesundheitsversorgung legen. Der GFF Trust Fund dient als Katalysator für Finanzierung, wobei die Länder geringe Zuschüsse aus dem GFF Trust Fund nutzen, um die inländischen Mittel deutlich zu erhöhen, die zusätzlich zu Mitteln aus den IDA- und IBRD-Finanzierungen der Weltbank, externen Finanzierungen und Geldern aus dem Privatsektor mobilisiert werden. Jede relativ kleine externe Investition wird durch die Eigenzusagen der Regierungen multipliziert - und generiert damit nicht nur eine hohe Investitionsrendite, sondern rettet und verbessert auch Leben. Mehr erfahren Sie hier: www.globalfinancingfacility.org und @theGFF

