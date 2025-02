Farbe Blau Creative Communication GmbH

Das Fünfseenland Magazin als Stimme der Region

Starnberger See, Ammersee, Wörthsee, Pilsensee und Weßlinger See - das ist das Fünfseenland: viele Orte, Geheimnisse, Geschichten und Menschen, für die es sich lohnt, etwas genauer hinzuschauen.

Regionalität im Fokus

Was macht das Fünfseenland einzigartig? Das Fünfseenland Magazin geht dieser Frage auf den Grund und rückt die Menschen, die Kultur und die Vielfalt der Region ins Rampenlicht. Es zeigt, wie Tradition und moderne Ideen das lokale Leben bereichern. Dabei steht die regionale Wertschöpfung im Mittelpunkt: vom familiengeführten Einzelhandel, der auf handverlesene Produkte setzt, bis hin zu visionären Persönlichkeiten, die frische Impulse geben.

Geschichten, die bewegen

Das Magazin gibt der Kreativität und Leidenschaft der Menschen im Fünfseenland eine Bühne. Jenen, die durch ihr Engagement und ihre Ideen die Identität der Region prägen. Gleichzeitig werden Herzensangelegenheiten wie soziales Engagement beleuchtet - Werte, die das Fünfseenland ausmachen.

Eine Plattform für Austausch

Mehr als ein Magazin: Das Fünfseenland Magazin versteht sich als Schnittstelle zwischen Einheimischen und Touristen der Region. Inspirierende Porträts, Insidertipps und Veranstaltungshinweise fördern Verbindungen zwischen Menschen, Unternehmen und Ideen. Ziel ist es, den Dialog anzuregen und diejenigen zusammenzubringen, die gemeinsam die Zukunft des Fünfseenlands gestalten möchten.

Wer steckt hinter dem Fünfseenland Magazin?

Das Fünfseenland Magazin lebt von der Leidenschaft und dem Engagement eines jungen, dynamischen Teams. Hinter den Kulissen sind Redakteure, Journalisten und Social Media Manager, die täglich ihre Kreativität und ihre Liebe zum Fünfseenland einfließen lassen, um sowohl auf der Website des Online-Magazins als auch auf Social Media stets aktuelle und spannende Inhalte bieten zu können.

Herausgeber des Fünfseenland Magazins ist die FARBE BLAU Creative Communication GmbH mit Sitz in Inning am Ammersee. Herausgeberin Sinja Grimme: "Regionalität bedeutet, die Geschichten zu erzählen, die sonst ungehört bleiben. Das gemeinsame Ziel ist stets, die Schätze des Fünfseenlands zu präsentieren und die Vielfalt dieser Region in all ihren Facetten zu zeigen."

