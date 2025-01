Wenn die Cloud zur Kostenfalle wird: So gibt Klauke Enterprises Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten zurück

Klauke Enterprises GmbH & Co. KG

Cloud-Dienste entwickeln sich für viele Unternehmen zunehmend zur Kostenfalle, aus der sie sich alleine nicht herauswinden können. Felix Klauke und sein Team der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG geben diesen Firmen die Kontrolle über ihre IT-Infrastruktur zurück. Mit maßgeschneiderten IT-Konzepten und umfassendem Support unterstützen die Experten ihre Kunden dabei, Kosten zu sparen und nachhaltig effizienter zu wirtschaften. Nachfolgend erfahren Sie, warum Declouding in vielen Fällen das sinnvollste Mittel dafür ist.

Cloud-Dienste galten für einige Jahre als Wundermittel für schnelles Unternehmenswachstum. Durch Anwendungen wie Microsoft Azure, Amazon AWS und Google Cloud erhofften sich unzählige Unternehmen, die Kosten für eigene IT-Infrastruktur zu senken und ihr Business schneller zu skalieren. Inzwischen kommt jedoch bei vielen das böse Erwachen: Nicht nur werden cloudbasierte Services bei steigenden Nutzerzahlen schnell extrem teuer – auch die Abhängigkeit von einem einzelnen Anbieter bereitet Firmen große Probleme. „Wer einmal auf den Cloud-Zug aufgesprungen ist, kommt nicht mehr so einfach wieder herunter“, warnt Felix Klauke, Gründer und Inhaber der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG. „Schlimmstenfalls führt der Ausstieg in Eigenregie zu Chaos, Datenverlust und wirtschaftlichen Einbußen.“

„Der Ausstieg aus der Cloud, das sogenannte Declouding, erfordert eine sorgfältige Planung“, so der Experte weiter. „Um wirklich unabhängig von Cloud-Dienstleistern zu werden, müssen Unternehmen im Vorfeld genau abklären, welche IT-Kapazitäten sie benötigen und mit welchen Werkzeugen sie die notwendigen Prozesse intern abbilden können.“ Als externe IT-Abteilung unterstützen Felix Klauke und sein Team Start-ups und mittelständische Unternehmen bei der Optimierung ihrer IT-Infrastruktur und helfen ihnen dabei, sich krisensicher aufzustellen und ihre Betriebsausgaben zu minimieren. „Die Cloud ist nicht die Universallösung, für die viele sie halten“, so Felix Klauke von Klauke Enterprises. „Wir helfen unseren Kunden dabei, eine individuelle Lösung zu finden, die wirklich zu ihren Bedürfnissen passt.“

Die Schattenseiten der Cloud – wenn das „Wundermittel“ zur Falle wird

Eines der wichtigsten Versprechen vieler Cloud-Dienstleister besteht in höherer Flexibilität zu niedrigeren Kosten. Werden zusätzliche IT-Kapazitäten benötigt, können Unternehmen diese einfach hinzubuchen – so jedenfalls die Theorie. „Bei steigenden Anforderungen steigen aber auch die Preise für Cloud-Services“, erklärt Felix Klauke von Klauke Enterprises. So bitten etwa viele Anbieter Kunden für den Transfer größerer Datenmengen aus der Cloud oder für zusätzliche Lizenzen extra zur Kasse. Wer also ein Backup wiederherstellen oder das Team vergrößern möchte, muss dafür oftmals tief in die Tasche greifen.

Ebenso machen sich Unternehmen, die im Tagesgeschäft auf Cloud-Anwendungen setzen, hochgradig vom jeweiligen Anbieter und dessen Infrastruktur abhängig. Stellt der Dienstleister den Support für bestimmte Funktionen ein oder nimmt Änderungen vor, schauen Kunden oftmals in die Röhre. Auch die Compliance wird bei Cloud-Diensten mitunter zum Problem. „Normen und Verordnungen wie DSGVO, NIS-2 und ISO 27001 schaffen in der EU klare Vorgaben, wie mit sensiblen Daten zu verfahren ist. Setzt ein Cloud-Anbieter diese Vorgaben nicht um, setzt dies auch seine Kunden einem großen Risiko aus“, warnt Felix Klauke.

Declouding als Lösung aller Probleme?

Die Abhängigkeit von der Cloud geht jedoch noch tiefer: Möchte ein Unternehmen Cloud-Dienste auf lokale Systeme oder Cloud-Server anderer Anbieter migrieren, ist dies oft nur mit großem Aufwand möglich. Schlimmstenfalls droht sogar der Verlust wichtiger Daten. „Die Cloud ist schlussendlich immer eine Blackbox, auf die nur der jeweilige Anbieter vollen Zugriff hat. Bei der Migration von Daten oder Anwendungen auf fremde Systeme kommt es immer wieder zu Kompatibilitätsproblemen“, erörtert Felix Klauke. „Der Kunde steht in solchen Fällen fast immer alleine da – schließlich profitiert der Anbieter von seiner Abhängigkeit.“

Mit Klauke Enterprises hilft Felix Klauke Unternehmen dabei, aus dieser Abhängigkeit zu entkommen. Er weiß: „Der Ausstieg aus der Cloud erfordert ein detailliertes und individuell auf das jeweilige Unternehmen zugeschnittenes Konzept – man kann nicht einfach den Stecker ziehen und erwarten, dass alles rund läuft.“ Deswegen begleiten er und sein Team ihre Kunden schrittweise bei der Umsetzung, um für einen möglichst reibungsfreien Ablauf zu sorgen.

Mit Klauke Enterprises systematisch die Kontrolle zurückgewinnen

„Erfahrungsgemäß können wir unseren Kunden bis zu 50 Prozent ihrer IT-Kosten ersparen und die komplette Kontrolle über ihre Daten und Kompetenzen zurückgeben“, verrät Felix Klauke. Ob und zu welchem Grad sich Declouding wirklich lohnt, ist aber stark vom jeweiligen Unternehmen abhängig. So haben Cloud-Anwendungen, beispielsweise in Firmen, die mit neuen Anwendungen experimentieren oder deren Workload starken Schwankungen unterliegt, durchaus ihre Daseinsberechtigung. Felix Klauke empfiehlt deshalb, den Rückzug aus der Cloud sorgsam zu erwägen und gegebenenfalls auch hybride Modelle in Betracht zu ziehen.

„Declouding bedeutet nicht, die Cloud kategorisch abzulehnen – vielmehr geht es darum, ein bedarfsgerechtes Konzept zu entwickeln und die nötigen Strukturen dafür zu schaffen“, stellt der Experte klar. „Wir unterstützen unsere Kunden dabei, die optimale Cloud-Strategie zu entwickeln, die ihnen ein Maximum an Kontrolle zurückgibt und dennoch den Komfort bewahrt, den sie aus der Cloud gewohnt sind.“

