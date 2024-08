Klauke Enterprises GmbH & Co. KG

Hohe Anforderungen an IT-Dienstleister: So setzt die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG Kundenwünsche um

Bild-Infos

Download

Meschede (ots)

Ein funktionierendes IT-System ist heutzutage das Rückgrat eines erfolgreichen Unternehmens. Kunden haben daher hohe Erwartungen an ihren IT-Dienstleister, doch viele Angebote enttäuschen. Felix Klauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG, hat es sich zur Aufgabe gemacht, aus der Masse herauszustechen. Er unterstützt Unternehmen dabei, ihre IT-Struktur zu optimieren, Kosten zu sparen und ihre Krisensicherheit zu erhöhen. Hier erfahren Sie mehr über die Zusammenarbeit mit der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG und wie sie den aktuellen Anforderungen gerecht werden.

Der IT-Support in Unternehmen wandelt sich durch die Digitalisierung rasant und muss sich kontinuierlich an neue Anforderungen anpassen. Gleichzeitig wächst die Bedeutung der Cybersecurity, da Unternehmen zunehmend mit Bedrohungen durch Cyberangriffe konfrontiert sind. Dennoch haben viele Firmen die Dringlichkeit der Sicherheitsaspekte noch nicht erkannt: Noch immer kosten IT-Ausfälle Unternehmen jährlich bis zu 545 Stunden Arbeitszeit, was zudem die Produktivität der Mitarbeiter senkt. Doch ein unzureichender IT-Support kann nicht nur die Produktivität und Finanzen beeinträchtigen, sondern bereits durch kleine technische Störungen zu teuren Problemen führen. Doch damit nicht genug: "Im schlimmsten Fall gehen so wertvolle Daten verloren - hier sprechen wir schnell von Verlusten in Millionenhöhe", warnt Felix Klauke, Geschäftsführer der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG.

"Umso wichtiger ist die Zusammenarbeit mit einem professionellen IT-Dienstleister", führt er fort. Felix Klauke unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Bildung und Software-as-a-Service (SaaS) bei der Optimierung ihrer IT-Systeme und der Automatisierung ihrer Prozesse. Durch maßgeschneiderte IT-Strukturen verbessert er die Effizienz und Marktposition seiner Kunden, steigert die Produktqualität, reduziert Durchlaufzeiten und erhöht die Kundenzufriedenheit. Sein wachsendes IT-Unternehmen bietet neben einer hervorragenden Dienstleistung auch ein attraktives Arbeitsumfeld, das auf das Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung der Mitarbeitenden fokussiert ist. Felix Klauke weiß genau, was sich Kunden heutzutage von IT-Dienstleistern wünschen und setzt diese Wünsche gezielt mit der Klauke Enterprises GmbH & Co. KG um.

Die Dringlichkeit effektiver Sicherheitsmaßnahmen

"Es ist erschreckend, wie viele Unternehmen IT- und Prozessoptimierungsthemen noch immer nur oberflächlich behandeln. In der heutigen Zeit sind fortschrittliche Technologien und reibungslose Abläufe jedoch unerlässlich", sagt Felix Klauke. Schließlich können die Folgen eines unzureichenden IT-Managements weitreichend und kostspielig sein: Laut einem Bericht von IBM Security sind die durchschnittlichen Kosten eines Datenverstoßes im Jahr 2023 auf 4,45 Millionen US-Dollar gestiegen. Neben den finanziellen Einbußen können Probleme in der IT auch das Vertrauen in die gesamte IT-Abteilung und die Unternehmensführung untergraben, was langfristig zu einer höheren Mitarbeiterfluktuation führen kann.

Unternehmen fürchten zudem besonders den Verlust von Daten, der laut einer Umfrage von EMC aufgrund unzureichender IT-Sicherheitsmaßnahmen jährlich 2,5 Petabyte beträgt - schließlich hat der Verlust von Daten in der Regel schwerwiegende finanzielle und rechtliche Konsequenzen. Erschwerend hinzu kommt, dass ein Datenleck auch dem Ruf des jeweiligen Unternehmens erheblich schadet: So zeigt eine Studie des Ponemon Institute, dass 56 Prozent der Kunden das Vertrauen in ein Unternehmen verlieren, wenn es einen IT-Sicherheitsvorfall erleidet. Damit einher geht letztlich auch ein Verlust der Wettbewerbsfähigkeit, die Kundenzufriedenheit sinkt und die Umsätze gehen zurück. "Für Unternehmen ist es aufgrund des hohen Risikos daher essenziell, mit erfahrenen Profis zusammenzuarbeiten, denen sie vollends vertrauen können", so Felix Klauke.

Was Kunden von IT-Dienstleistern erwarten

Doch was genau wünschen sich Kunden eigentlich von IT-Dienstleistern? "Kunden erwarten von ihrem IT-Dienstleister vor allem Flexibilität und Verlässlichkeit - darauf legen auch wir großen Wert", sagt Felix Klauke. Eine weitere wichtige Anforderung ist eine transparente Preisstruktur, idealerweise als Flatrate, die den Zugang zu Experten ohne zusätzliche Kosten ermöglicht. Zudem müssen Kunden die Gewissheit haben, ihren ITler stets per telefonischen Support erreichen zu können. Dieser sollte nicht nur kompetent sein, sondern auch von echten Menschen geleitet werden, statt von automatisierten Bots. Schließlich schätzen Kunden eine Kommunikation auf Augenhöhe, die sicherstellt, dass ihre Probleme vollständig verstanden und effektiv gelöst werden.

Damit einher geht auch der Wunsch nach proaktivem Handeln: Dienstleister sollten Probleme frühzeitig erkennen und sofort reagieren, insbesondere in Notfällen. Eine transparente Analyse von Ursachen und eine klare Roadmap für zukünftige Schritte sind ebenfalls wichtig, um Vertrauen aufzubauen und zukünftige Fehler zu vermeiden. "Kunden möchten sicher sein, dass ihre Daten und Arbeitsprozesse in guten Händen sind und dass der Dienstleister professionell und seriös auftritt", erklärt der Experte. "Sie erwarten eine tiefe Fachkompetenz, flexible Budgetoptionen und regelmäßige Updates zu neuen Technologien. Nur so lassen sich langfristige Partnerschaften aufbauen."

Was macht die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG aus diesen Anforderungen?

Die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG bietet umfassende IT-Dienstleistungen, die weit über den klassischen Support hinausgehen. Mit einem rund um die Uhr verfügbaren Helpdesk-Service gewährleistet das Unternehmen, dass Kunden stets schnelle und effiziente Hilfe erhalten, sei es für alltägliche Anfragen oder komplexe technische Probleme. "Wir setzen auf proaktives Incident- und Problemmanagement, das durch kontinuierliches Monitoring mögliche Störungen frühzeitig erkennt und sofortige Maßnahmen ergreift, um unseren Kunden schnelle Lösungen zu bieten", so Felix Klauke. Ihre Fernwartung ermöglicht eine schnelle und kosteneffiziente Problemlösung aus der Ferne, ohne dass Vor-Ort-Besuche erforderlich sind.

Zusätzlich zu diesen technischen Dienstleistungen bietet die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG strategische Unterstützung durch regelmäßige Meetings und umfassende Strategieberatung. Dies hilft Kunden, langfristige IT-Strategien zu entwickeln und ihre IT-Infrastruktur zu optimieren. Das Unternehmen agiert als externer CTO und IT-Abteilung, bietet also die Expertise eines kompletten IT-Teams ohne die hohen Kosten für festangestellte Mitarbeiter.

"Wir legen großen Wert auf eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit und bieten maßgeschneiderte Lösungen, die den spezifischen Bedürfnissen von jedem unserer Kunden gerecht werden", sagt Felix Klauke. So unterstützt die Klauke Enterprises GmbH & Co. KG Unternehmen dabei, krisensicherer zu werden und sich besser an Marktveränderungen anzupassen. "Wir legen den Fokus auf die transparente Beratung und die kontinuierliche Verbesserung - so wollen wir langfristige Partnerschaften aufbauen und die IT-Infrastruktur unserer Kunden nachhaltig entwickeln", so der Experte abschließend.

Sie wollen Ihre Prozesse endlich optimieren und damit erhebliche Kosteneinsparungen sowie Qualitätssteigerungen erzielen? Dann melden Sie sich jetzt bei Felix Klauke und vereinbaren Sie ein kostenloses Erstgespräch!

Original-Content von: Klauke Enterprises GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell