ProSieben

Prime-Time-Sieg! "Joko & Klaas gegen ProSieben" dominiert mit starken 12,0 Prozent Marktanteil den Mittwochabend

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

Was war da denn los? Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf verlieren die Auftaktfolge der neuen Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben" wegen einer Gabel nur knapp und müssen sich jetzt in die Dienste ihres Arbeitgebers stellen. ProSieben gewinnt gleich zweifach und siegt nicht nur gegen Joko & Klaas, sondern auch gegen die Konkurrenz. Mit souveränen 12,0 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) ist die Show Marktführer in der Prime Time am Mittwochabend.

Eine neue Folge der Quizpoker-Show "Das Duell um die Geld" kommt direkt im Anschluss an #JKvsP7 ebenfalls auf schöne 8,4 Prozent Marktanteil bei den Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.

"We Love To Entertain You" neu interpretiert

Joko & Klaas verlieren die Auftaktshow, jetzt müssen die beiden Angestellten liefern: Nach genau sechs Jahren muss das Duo die 2019 von ihnen im Rahmen von "Joko & Klaas gegen ProSieben" komponierte und gesungene ProSieben-Hymne "We Love To Entertain You" modernisieren - und das in verschiedenen Remix-Versionen. Vom Club- über Italo-Disko- bis zum Volksmusik-Remix: Die neuen Werke sind ab heute auf gut sortierten Audio-Streaming-Plattformen verfügbar.

Werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf beim nächsten Mal 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung erspielen? Der Fight zwischen Sender und Angestellten geht bereits kommenden Mittwoch um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn weiter. Dann müssen die beiden gegen die Moderatorinnen Janin Ullmann und Viviane Geppert, Annemarie und Wayne Carpendale antreten.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" - immer mittwochs, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

"Joko & Klaas LIVE" nach einem Sieg immer donnerstags, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und kostenlos streamen auf Joyn

Hashtag zur Show: #JKvsP7

Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 20.11.2025 (vorläufig gewichtet)

Pressekontakt: Kevin Körber phone: +49 (0) 89 95 07 - 1187 email: kevin.koerber@seven.one Photo Production & Editing Nadine Vaders phone: +49 (0) 89 95 07 - 1161 email: nadine.vaders@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell