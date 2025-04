Straubinger Tagblatt

Außenministerium: Große Erwartungen anden Baerbock-Nachfolger

Straubing (ots)

Wenn die SPD-Mitglieder nicht in einem Akt der Verantwortungslosigkeit für eine handfeste Überraschung sorgen, wird kommende Woche die nächste Bundesregierung ins Amt kommen. Es wird höchste Zeit. Die Bundesrepublik war in den vergangenen Wochen und Monaten auf der internationalen Bühne ein Totalausfall und ist dem Anspruch, den die größte europäische Volkswirtschaft an sich haben muss, und den auch die Partner haben, nicht gerecht geworden. Groß sind die Erwartungen an den wahrscheinlich künftigen Bundeskanzler Friedrich Merz und Baerbocks Nachfolger Johann Wadephul. Nicht zuletzt in der Ukraine.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell