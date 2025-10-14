GfK Entertainment GmbH

Internationale Buchmärkte 2025: Preissteigerungen, Sachbuch-Rückgänge und Belletristik-Zuwächse sorgen für gemischte Zwischenbilanz

Bild-Infos

Download

Baden-Baden (ots)

NielsenIQ BookData und GfK Entertainment haben zur Frankfurter Buchmesse ihren internationalen Report für die ersten acht Monate 2025 vorgestellt. Dieser zieht ein gemischtes Zwischenfazit: Elf von 19 untersuchten Regionen vermeldeten ein Umsatzplus, was mit teils deutlichen Preissteigerungen einherging. Besonders Krimis verkauften sich gut, während Sachbücher vielerorts rückläufig waren.

Die internationalen Buchmärkte blicken auf ein bislang herausforderndes Jahr zurück, das verhaltene Sachbuch-Verkäufe, aber auch stark laufende Belletristik-Genres wie Krimis und Thriller, Science-Fiction und Fantasy beinhaltet. Wie die repräsentativen Daten zeigen, vermeldeten insgesamt elf der 19 untersuchten Regionen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Umsatzplus. In Indien (+28,6 Prozent), Brasilien (+10,8 Prozent), Kolumbien (+9,6 Prozent) und Portugal (+8,4 Prozent) fielen die Zuwächse besonders stark aus.

Die Lesenationen Frankreich und Großbritannien, mit jeweils 186 Millionen bzw. 115 Millionen verkauften Büchern die größten Märkte innerhalb der Auswertung, beendeten die ersten acht Monate 2025 mit einem leichten Umsatzminus von -0,8 Prozent bzw. -0,4 Prozent. Auch die Niederlande (-0,7 Prozent), Polen (-1,3 Prozent), die deutschsprachige Schweiz (-0,9 Prozent) und Italien (-2,6 Prozent) verzeichneten Einbußen. Den größten Rückgang gab es in der französischsprachigen Schweiz, der Romandie (-4,4 Prozent).

Gestiegene Preise wirken Absatzverlusten entgegen

Beim Absatz, also der Gesamtzahl aller verkauften Bücher, konnten acht der analysierten Regionen zulegen. Dazu zählten neben Wachstumsmärkten wie Indien (+27,1 Prozent) und Brasilien (+10,0 Prozent) auch Australien (+2,0 Prozent) und Neuseeland (+8,4 Prozent). Ansonsten ging die Stückzahl beispielsweise in Italien (-3,0 Prozent) oder dem belgischen Wallonien (-2,2 Prozent) vielerorts zurück.

Flächendeckend positiv entwickelte sich hingegen der Durchschnittspreis, der den Absatzverlusten somit teilweise entgegenwirkte. Deutlich teurer wurden Bücher etwa in Spanien, wo der Preis um +4,1 Prozent auf mittlerweile 16,04 EUR pro verkauftem Titel anzog. Mexiko (280,58 Mex$) und die Niederlande (16,21 EUR) verzeichneten Steigerungsraten von jeweils +4,0 Prozent. Einzig im neuseeländischen Buchmarkt verringerte sich der Preis, und zwar um -4,0 Prozent auf aktuell 21,03 NZ$.

Krimis, Science-Fiction- und Fantasy-Titel treiben Belletristik-Verkäufe in die Höhe

Wie im Vorjahr schnitt das Belletristik-Segment vergleichsweise gut ab und erzielte in 14 von 19 Regionen wachsende Erlöse. Einen wichtigen Anteil daran hatten Krimiautorinnen wie Freida McFadden. Diese landete mit ihrer "The Housemaid"-Reihe beispielsweise in Frankreich, Spanien, dem belgischen Wallonien und der Romandie das meistverkaufte Buch der ersten acht Monate 2025. In Frankreich besetzte die US-Thriller-Spezialistin sogar die komplette Top 5. Science-Fiction- und Fantasy-Bücher sowie Romantasy-Titel wie Rebecca Yarros' "Empyrean"-Reihe oder Sarah. J. Maas' "Das Reich der sieben Höfe"-Reihe erfreuen sich ebenso weiterhin großer Beliebtheit. In zahlreichen Ländern hat die TikTok-Community BookTok diese und viele weitere Autorinnen und Titel zu Bestsellern gemacht.

"Die Let Them Theorie" und Papst-Biografie waren Sachbuch-Bestseller

Sachbücher bzw. Ratgeber verzeichneten 2025 bislang in acht der 19 untersuchten Länder ein Umsatzplus. Zu den erfolgreichsten Werken zählte neben James Clears bereits 2018 erschienenem "Die 1%-Methode" auch Mel Robbins' "Die Let Them Theorie". Die Anleitung zum Loslassen in einer zunehmend überreizten Welt avancierte zum meistverkauften Buch in Australien, Neuseeland, Irland und Südafrika. Außerdem kamen Biografien wie "Hoffe" des verstorbenen Papst Franziskus oder "A Different Kind of Power" der ehemaligen neuseeländischen Premierministerin Jacinda Ardern gut an.

"Die Tribute von Panem L" räumt im Kinder- und Jugendbuchsegment ab

Bisheriger Jahrestopseller bei den Kinder- und Jugendbüchern ist "Die Tribute von Panem L - Der Tag bricht an" von Suzanne Collins. Das zweite Prequel zur berühmten Romantrilogie zeichnete in Australien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Neuseeland und der Romandie für den beliebtesten Titel innerhalb dieses Segments verantwortlich. Insgesamt konnten zehn Länder ihre Umsätze mit Kinder- und Jugendbüchern steigern.

Zur Studie: Basis der Auswertung sind die physischen Point-of-Sale-Daten der Monate Januar bis August 2025 für die Länder Australien, Belgien (Flandern/Wallonien), Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Indien, Irland, Italien, Kolumbien, Mexiko, Niederlande, Neuseeland, Polen, Portugal, Spanien, Südafrika und Schweiz (Deutschschweiz und Romandie). Die Marktabdeckung und integrierten Genres können von Land zu Land variieren.

Bevorstehende Datenpräsentation auf der Frankfurter Buchmesse: NielsenIQ BookData wird bei der Frankfurter Buchmesse eine Präsentation zum Thema "The International Book Market Uncovered: Key trends in 2025 from around the world" halten. Diese findet am Mittwoch, den 15. Oktober, um 10:00 Uhr im Frankfurt Studio statt.

Original-Content von: GfK Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuell