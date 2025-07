COSRX Bestseller und neue Sommerpflege-Highlights beim Amazon Prime Day Deutschland

Berlin (ots/PRNewswire) - Der virale K-Beauty-Moisturizer, der in den USA in 48 Stunden ausverkauft war Er war in den USA innerhalb von 48 Stunden restlos ausverkauft, erreichte Platz 1 bei Olive Young – Koreas führender Beauty-Drogerie – und wurde bei den Shape Skin Awards 2025 als „Best Skin Barrier Repair Product" ausgezeichnet. Der Ceramide Skin Barrier ...

mehr