COSRX begeistert mit exklusiven Angeboten während der Amazon Spring Deal Days 2025

Berlin, 24. März 2025 (ots/PRNewswire)

Der Frühling ist da - die perfekte Zeit, um die Hautpflegeroutine aufzufrischen. COSRX, die international gefeierte K-Beauty-Marke, bekannt für hochwirksame und gleichzeitig erschwingliche Pflegeprodukte, bietet im Rahmen der Amazon Spring Deal Days 2025 eine besondere Gelegenheit, die beliebtesten Produkte der Marke zu entdecken.

Vom 25. bis 31. März profitieren Amazon-Kund*innen in Deutschland von Rabatten von bis zu 74 % auf ausgewählte Bestseller von COSRX – perfekt, um die Haut intensiv zu pflegen, mit Feuchtigkeit zu versorgen und auf natürliche Weise zum Strahlen zu bringen.

Im Fokus der Aktion stehen unter anderem diese Highlights:

Vom 25. bis 31. März 2025 sind diese und weitere attraktive Angebote im offiziellen COSRX-Shop auf Amazon Deutschland erhältlich – eine ideale Gelegenheit, die eigenen Hautpflege-Essentials aufzustocken, bevor die Aktion endet.

Informationen zu COSRX:

Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Die Produkte zeichnen sich durch eine minimalistische Formulierung aus, die hochwirksame natürliche Extrakte in konzentrierter Form enthält, und liefern sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie wirklich braucht. Die meistverkauften Produkte sind jetzt in Deutschland erhältlich und können bei führenden Einzelhändlern wie Douglas, DM, Amazon, sowie direkt auf https://www.cosrx.com gekauft werden. Für aktuelle Updates und exklusive Angebote ist COSRX auch auf Instagram und TikTok vertreten.

