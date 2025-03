COSRX

K-Beauty-Marke COSRX erobert 2025 weiter den deutschen Markt

Berlin, 22. März 2025 (ots/PRNewswire)

Peptid-Serum & Snail Mucin Feuchtigkeitscreme auf Platz #1

Der Trend zu sanfter, effektiver Hautpflege setzt sich auch 2025 fort – ohne Kompromisse bei Qualität oder Hautverträglichkeit. Korean Skincare trifft den Zeitgeist: sichtbare Ergebnisse, hohe Hautfreundlichkeit und unkomplizierte Anwendung. Ein Vorreiter dieser Bewegung ist die Südkoreanische Marke COSRX, die Kultmarke aus Südkorea. Die weltweit renommierte K-Beauty-Marke ist bekannt für wissenschaftlich entwickelte Pflegeprodukte, die sichtbare Ergebnisse liefern und sich für unterschiedlichste Hauttypen eignen. COSRX ist vor allem in den USA bekannt und hat viele Auszeichnungen erhalten, gewinnt aber auch in Deutschland immer mehr Fans.

Zwei ihrer gefragtesten Produkte - die viralen Bestseller Advanced Snail 92 All in One Cream und The 6 Peptide Skin Booster Serum - haben es an die Spitze der deutschen Amazon-Bestsellerlisten geschafft. Mit Platz 1 in den Kategorien „Feuchtigkeitspflege" und „Toner" unterstreichen sie eindrucksvoll die wachsende Nachfrage nach COSRX-Produkten bei deutschen Skincare-Fans.

#1 in Gesichtswasser & Toner: COSRX The 6 Peptide Skin Booster Serum

Formuliert mit nicht nur einem, sondern gleich sechs verschiedenen Peptiden bietet dieses Serum ein breites Spektrum an hautpflegenden Vorteilen - ein echtes Multitalent für die tägliche Routine.

Das Serum wurde entwickelt, um die Haut bereits im ersten Pflegeschritt intensiv zu versorgen und sichtbar zu verbessern. Die innovative Formulierung wirkt porenverfeinernd, glättet feine Linien und bereitet die Haut optimal auf die nachfolgende Pflege vor.

Die federleichte, schnell einziehende Textur macht das Serum zum vielseitigen Allrounder. Es lässt sich mühelos schichten, mit anderen Wirkstoffen kombinieren oder - auf ein Wattepad gegeben - als feuchtigkeitsspendende Maske anwenden.

Peptide gelten in der Hautpflege häufig als luxuriöse Wirkstoffe, aber mit dem 6 Peptide Skin Booster Serum macht COSRX ihre Vorteile einem breiteren Publikum zugänglich. Peptide in hoher Qualität, verpackt in einem Produkt mit unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.

#1 in Tagespflege: COSRX Advanced Snail 92 All in One Cream

Diese multifunktionale Feuchtigkeitscreme zählt zu den beliebtesten K-Beauty-Produkten weltweit – und überzeugt mit einer einzigartigen Wirkstoffkombination aus 92 % Schneckenmucin, tiefenwirksamer Hyaluronsäure und Allantoin. Sie unterstützt die Regeneration der Haut, spendet intensiv Feuchtigkeit und sorgt für ein ebenmäßiges, strahlendes Hautbild.

Dank ihrer syrup-artigen, schnell einziehenden Textur eignet sich die Creme ideal für den täglichen Einsatz – selbst bei empfindlicher Haut. Sie hinterlässt keinen Film, sondern ein frisches, gepflegtes Hautgefühl und dient als perfekte Grundlage für den angesagten „Mirror Skin"-Look, bei dem die Haut Licht fast spiegelnd reflektiert.

In Kombination mit dem 6 Peptide Skin Booster Serum entfaltet sie ihr volles Potenzial: Gemeinsam bilden beide Produkte ein starkes Duo für sichtbar glatte, pralle Haut mit natürlichem Glow – ein Ergebnis, das Skincare-Fans weltweit begeistert.

COSRX bestätigt seine Position als K-Beauty-Vorreiter auch in Deutschland

"Wir freuen uns sehr über die positive Resonanz auf dem deutschen Markt. Die Nachfrage nach wirksamer und zugleich sanfter Hautpflege nimmt stetig zu - umso schöner, dass COSRX für viele zur ersten Wahl geworden ist", so ein Sprecher der Marke.

Mit Millionen treuer Nutzer*innen weltweit und einer starken Präsenz in sozialen Medien wie TikTok zeigen die aktuellen Bestseller-Platzierungen einmal mehr: Koreanische Skincare ist auch in Deutschland längst mehr als ein Trend - sie ist angekommen.

Für weitere Informationen besuchen Sie den COSRX Store auf Amazon.

Informationen zu COSRX:

Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Hautpflegemarken Amerikas geworden. Die Produkte zeichnen sich durch eine minimalistische Formulierung aus, die hochwirksame natürliche Extrakte in konzentrierter Form enthält, und liefern sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie wirklich braucht. Die meistverkauften Produkte sind jetzt in Deutschland erhältlich und können bei führenden Einzelhändlern wie Douglas, DM, Amazon, sowie direkt auf https://www.cosrx.com gekauft werden. Für aktuelle Updates und exklusive Angebote ist COSRX auch auf Instagram und TikTok vertreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2647147/COSRX_Advanced_Snail_92_All_in_One_Cream_and_The_6_Peptide_Skin_Booster_Serum_Amazon_Best_Sellers.jpg

