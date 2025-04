COSRX

COSRX und YesStyle schließen rekordverdächtige Euro-Supporter-Rekrutierung ab, 100 Influencer aus ganz Europa ausgewählt

London

Der weltweit führende Anbieter von K-Beauty-Produkten COSRX hat in Zusammenarbeit mit YesStyle die Bewerbungsphase für sein erstes Euro Supporters-Programm offiziell abgeschlossen. Diese europaweite Influencer-Initiative stieß innerhalb von nur 24 Stunden nach ihrem Start auf überwältigendes Interesse.

Über 2.500 Anmeldungen in ganz Europa signalisieren eine explosionsartige Nachfrage

Diese bahnbrechende Zusammenarbeit zwischen COSRX und YesStyle, die darauf abzielt, die Beauty-Community der Generation Z auf dem ganzen Kontinent anzusprechen, stellt eine Premiere für beide Marken dar und rückt koreanische Hautpflege-Innovationen durch ein neues, interaktives Content-Marketing-Erlebnis in den Mittelpunkt. Für das Programm gingen mehr als 2.500 Bewerbungen ein, was die außergewöhnliche Begeisterung von Schönheitsliebhabern in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich zeigt.

„Wir waren erstaunt über das explosionsartige Echo, das bereits wenige Stunden nach der Ankündigung einsetzte", sagte ein Vertreter von COSRX. „Dieses Programm wurde nicht groß beworben, aber die Dynamik in den sozialen Medien und innerhalb der Influencer-Community übertraf alle Erwartungen."

Die Kommentare kamen nicht nur aus den fünf Anwerbungsmärkten, sondern auch aus den Niederlanden, Portugal und Polen, die hoffnungsvoll ihren Wunsch nach einem Beitritt äußerten. Von „Ich wünschte, die EU hätte mehr als fünf Länder" bis hin zu „Ich hoffe, dass Polen auf der Liste steht" – die Reaktionen zeigen, dass in ganz Europa ein wachsendes Interesse an koreanischen Hautpflegeprodukten besteht.

Ein neues Kapitel für K-Beauty in Europa

Das COSRX x YesStyle Euro Supporters Programm wird von Mai bis August 2025 laufen und 100 ausgewählte Influencer mit monatlichen Bestsellern und Neueinführungen ausstatten – darunter die kultige Snail Mucin Linie und die RX Serie. Die besten Teilnehmer kommen in den Genuss von exklusiven Vorteilen wie YesStyle Gold-Mitgliedschaften, besonderen Geschenken für abgeschlossene Content-Missionen und sogar einer gesponserten Reise nach Korea für die drei besten Creators.

Das Programm ist Teil der langfristigen Strategie von COSRX, seine Präsenz in Europa auszubauen, und spiegelt das Engagement der Marke wider, durch Marketing der nächsten Generation authentische lokale Stimmen zu fördern. „Mit einer Pipeline voller innovativer Produkteinführungen in diesem Jahr werden unsere 100-Euro-Supporter eine Schlüsselrolle dabei spielen, diese Geschichten auf TikTok und Instagram zum Leben zu erwecken", fügte der Sprecher hinzu .

COSRX lädt seine Fans dazu ein, mitzuverfolgen, wie eine neue Welle europäischer Hautpflege-Creator die Zukunft der K-Beauty-Inhalte gestaltet, ein Beitrag nach dem anderen.

