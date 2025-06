COSRX

COSRX bringt den Ceramide Skin Barrier Moisturizer nach Deutschland:

Berlin (ots/PRNewswire)

Der virale K-Beauty-Moisturizer, der in den USA in 48 Stunden ausverkauft war

Er war in den USA innerhalb von 48 Stunden restlos ausverkauft, erreichte Platz 1 bei Olive Young – Koreas führender Beauty-Drogerie – und wurde bei den Shape Skin Awards 2025 als „Best Skin Barrier Repair Product" ausgezeichnet. Der Ceramide Skin Barrier Moisturizer von COSRX sorgt aktuell weltweit für Begeisterung. Auf TikTok feiern Nutzer*innen die seidige Textur, die langanhaltende Feuchtigkeit und die nachweislich stärkende Wirkung auf die Hautbarriere. Jetzt ist der virale K-Beauty-Favorit auch endlich in Deutschland erhältlich.

Schluss mit schweren, fettigen Cremes, die die Poren verstopfen oder klebrig auf der Haut liegen: Die koreanische Kultmarke COSRX launcht jetzt ihren The Ceramide Skin Barrier Moisturizer in Deutschland. Die innovative Feuchtigkeitspflege überzeugt mit der typischen ‚K-gliding-Textur' - inspiriert von koreanischen Sonnencremes - und schmilzt sanft in die Haut ein, ohne Rückstände zu hinterlassen. Entwickelt zur Stärkung der Hautbarriere und für langanhaltende Feuchtigkeit, bringt sie frischen Wind in die tägliche Pflegeroutine.

Was sind Ceramide – und warum sind sie so wichtig?

Ceramide sind natürliche Bestandteile der äußeren Hautschicht. Sie wirken wie ein schützendes Schild, halten die Hautzellen zusammen und stärken die Hautbarriere. Ist diese intakt, kann die Haut Feuchtigkeit besser speichern und sich gegen Irritationen, Trockenheit, Unreinheiten und frühe Anzeichen der Hautalterung wehren. Mit zunehmendem Alter nimmt der Ceramid-Gehalt jedoch ab – die Haut wird empfindlicher und anfälliger. Pflegeprodukte mit Ceramiden helfen, diese Schutzschicht wieder aufzubauen, die Haut zu beruhigen und sichtbar zu verbessern. Deshalb sind Ceramide ein unverzichtbarer Bestandteil jeder Pflegeroutine.

Lernen Sie den Ceramide Skin Barrier Moisturizer kennen

Die fortschrittliche Formel von COSRX hebt Ceramidpflege auf ein neues Level: Sie spendet intensive Feuchtigkeit, stärkt gezielt die Hautbarriere und beruhigt Hautprobleme wie Irritationen, Unreinheiten und Trockenheit. Anders als herkömmliche Ceramidcremes zieht sie dank ihrer samtigen, fettfreien Textur besonders schnell ein – ideal für morgens und abends.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

K-gliding-Textur Basierend auf der innovativen Technologie koreanischer Sonnenschutzprodukte gleitet die Creme mühelos über die Haut und sorgt für ein geschmeidiges, luxuriöses Finish.

Langanhaltende Feuchtigkeit Klinisch bestätigt: Spendet bis zu 200 Stunden Feuchtigkeit mit nur einer Anwendung. Die Haut bleibt prall, genährt und strahlend.

Perfekte Make-up-Basis Zieht schnell ein, ohne zu pellen oder einen Fettfilm zu hinterlassen. Die Haut wird glatt, ausgeglichen und ideal auf Make-up vorbereitet.

Sofortige Stärkung der Hautbarriere Beruhigt Reizungen und unterstützt die Barrierefunktion bereits nach der ersten Anwendung. Schützt vor äußeren Einflüssen, Dehydration und Sensibilität.

Universelle Barrierepflege Geeignet für alle Hauttypen. Ob trockene, ölige, sensible oder Mischhaut – die Formel spendet zuverlässig Feuchtigkeit und Schutz.

Kompatibel mit aktiven Wirkstoffen Hervorragend verträglich mit Inhaltsstoffen wie Vitamin C, Retinol und Niacinamid. Ideal als Begleiter in jeder Pflegeroutine.

Minimalistisch & wirksam Eine cleane, hautfreundliche Rezeptur, die auf das Wesentliche setzt und maximale Ergebnisse liefert.

Diese Philosophie aus Einfachheit, Wirksamkeit und sichtbaren Ergebnissen bildet den Kern aller COSRX-Produkte – und war auch der Leitgedanke bei dieser Neuentwicklung.

"Bei COSRX glauben wir, dass Hautpflege effektiv, unkompliziert und angenehm sein sollte", so ein Sprecher der Marke. "Der Ceramide Skin Barrier Moisturizer wurde entwickelt, um häufige Herausforderungen bei Ceramidpflege zu lösen – mit sichtbaren Resultaten und einer hochwertigen Textur. Die Anwendung ist einfach, die Wirkung überzeugend – so wird Hautbarrierepflege ganz selbstverständlich."

Über COSRX

Mit seinen leistungsstarken und dennoch erschwinglichen Hautpflegelösungen ist COSRX schnell zu einer der beliebtesten Koreanischen Hautpflegemarken weltweit geworden. Die Produkte zeichnen sich durch eine minimalistische Formulierung aus, die hochwirksame natürliche Extrakte in konzentrierter Form enthält, und liefern sichtbare Ergebnisse, indem sie die Haut nur mit dem behandeln, was sie wirklich braucht. Die Produkte sind bei führenden Einzelhändlern wie Douglas, DM, Amazon, sowie direkt auf https://www.cosrx.com erhältlich. Für aktuelle Updates und exklusive Angebote ist COSRX auch auf Instagram und TikTok vertreten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2711753/COSRX_The_Ceramide_Skin_Barrier_Moisturizer_Launch__EU.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2648141/5371797/COSRX_Logo.jpg

View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cosrx-bringt-den-ceramide-skin-barrier-moisturizer-nach-deutschland-302482439.html

Original-Content von: COSRX, übermittelt durch news aktuell