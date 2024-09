RTLZWEI

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen": Vier Folgen mit Danni Büchner und ihren fünf Kindern

München (ots)

Danni Büchner privat: So turbulent ist ihr Leben als Fünffach-Mama und Businessfrau

Joelina und Jada wollen ausziehen, die Zwillinge verbreiten Chaos und Volkan beweist seine Fähigkeiten als großer Bruder

Ab Mittwoch, den 25. September 2024 um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI

Danni Büchner und ihre fünf Kids haben bei RTLZWEI eine neue Senderheimat gefunden. In ihrer eigenen Doku-Soap sorgen sie für allerlei Familientrubel auf Mallorca. Powerfrau Danni zeigt eindrucksvoll, wie sie den Spagat zwischen Muttersein und Businessfrau meistert - und woran sie auch mal verzweifelt. In vier Folgen "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" nimmt die Familie die Zuschauer mit in ihren turbulenten Alltag in ihrem Zuhause auf Mallorca. Ab dem 25. September 2024 sind diese Büchners immer mittwochs um 21:15 Uhr bei RTLZWEI zu sehen.

Sie ist Vollblutmama, Reality-TV-Star und Influencerin: Danni Büchner. Jetzt hat sie bei RTLZWEI ihre eigene Doku-Soap und in dieser zeigt sie sich so privat wie nie. Die Zwillinge Jenna und Diego im Schlafanzug in die Schule bringen? Klar! Das Zimmer der 24-jährigen Joelina aufräumen? Wieso nicht?! Danni Büchner präsentiert jetzt eine ganz andere Seite von sich, abseits der Reality-TV-Show-Kameras. Mit Alltagsproblemen, wie sie jede Alleinerziehende kennt.

Danni Büchner ist Mutter von fünf Kindern. Die achtjährigen Zwillinge Jenna und Diego fordern viel Zeit von ihrer Mama. Fahrservice in die Schule oder zum Fußballtraining - Danni muss stets parat stehen. Die drei ältesten Kinder, Joelina, Volkan und Jada sind bereits aus dem Gröbsten heraus. Joelina absolviert ihre Ausbildung zur Flugbegleiterin und will schon bald durch die Welt jetten. Jada studiert seit Kurzem Jura in Palma und möchte endlich ausziehen. Aber kann sie sich auch vorstellen, eine WG mit ihrer großen Schwester zu gründen? Der Stress ist schon vor der ersten Wohnungsbesichtigung vorprogrammiert. Und dann ist ja noch nicht einmal sicher, ob Joelinas Homebase Mallorca sein wird oder sie zurück nach Deutschland ziehen muss.

Wenn die beiden großen Mädels ausziehen, wird das derzeitige Domizil zu groß. Deshalb schaut sich die Familie nach einer kleineren Bleibe um. Der Mann im Haus bleibt weiterhin Volkan, er plant so schnell keinen Auszug aus "Hotel Mama". Das wäre auch die größte Sorge von Diego. Er möchte nicht auf seinen großen Bruder verzichten. Danni selbst denkt über ein weiteres Standbein nach. Wird sie wieder in die Gastronomie einsteigen und in die Bar von Freundin Jessi investieren?

"Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen" wird von Picture Puzzle Medien produziert. Ausstrahlung der vier Folgen ab Mittwoch, den 25. September 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Episoden sind nach der Ausstrahlung 7 Tage lang kostenlos auf RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.

Über "Diese Büchners - Familientrubel unter Palmen":

Mehr als neun Jahre war Danni Büchner fester Bestandteil der Auswanderer-Doku "Goodbye Deutschland". Damals lernte sie ihren 2018 verstorbenen Ehemann Jens Büchner kennen. Seitdem kämpft sie sich als Single-Mutter durchs Leben. Zu ihrer Rasselbande gehören die erwachsenen Kinder Joelina, Volkan und Jada Karabas, sowie die Zwillinge aus der Beziehung mit Jens, Jenna und Diego. Bei RTLZWEI gewährt sie in ihrer eigenen Doku-Soap Einblicke in ihr Leben als Fünffach-Mama und Geschäftsfrau.

