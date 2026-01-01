ProSieben

"Ladies first"? "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet 2026 am Mittwoch - mit den Männern

Unterföhring (ots)

Schönes neues Jahr, schöne besondere Neuerung: Die 21. Staffel "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet 2026 am Mittwoch, 11. Februar, mit den Männern. Am Donnerstag, den 12. Februar, treten die Frauen auf die #GNTM-Bühne.

Ein Auftakt voller Spannung und Style! Los geht's in den ersten beiden Folgen in Köln mit den offenen Castings, wo die Kandidat:innen ihre Chance auf den Einzug in die Show nutzen können - und das direkt vor Heidi Klum und Modeikone Jean Paul Gaultier.

Heidi Klum: "Jean Paul Gaultier unterstützt mich in diesem Jahr zum Start bei der Auswahl meiner Models. Ich freue mich sehr auf die 21. Staffel und darauf, gemeinsam mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern ein aufregendes neues #GNTM-Jahr zu starten. Und ja - diesmal legen wir schon am Mittwoch mit unseren Männern los!"

Produziert wird die 21. #GNTM-Staffel von der Redseven Entertainment GmbH.

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - ab Mittwoch, 11. Februar 2026, und Donnerstag, 12. Februar 2026, 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

