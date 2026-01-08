ProSieben

100 Folgen. 170 Stars. ProSieben feiert am Sonntag das "Schlag den Star"-Jubiläum mit einem besonderen Duell

8. Januar 2026. 98, 99, 100: ProSieben feiert am Sonntag, 11. Januar 2026, live um 20:15 Uhr mit dem Duell ProSieben gegen SAT.1 die 100. Ausgabe von "Schlag den Star"! Für ProSieben spielen Annemarie Carpendale, Andrea Kaiser, Thore Schölermann und Simon Gosejohann. Marlene Lufen, Caroline Frier, Matthias Killing und Aaron Troschke bilden das SAT.1-Team Und wussten Sie eigentlich, dass ...?

Zahlen, Daten, Fakten zu "Schlag den Star":

170 Stars von A wie Arne Friedrich bis Z wie Sonja Zietlow waren schon bei "Schlag den Star". Der erste zu schlagende Star bei "Schlag den Star" ist Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg am 13. März 2009.

von A wie Arne Friedrich bis Z wie Sonja Zietlow waren schon bei "Schlag den Star". Der erste zu schlagende Star bei "Schlag den Star" ist Ex-Fußballprofi Stefan Effenberg am 13. März 2009. Das längste Einzelspiel in der Showgeschichte ist "Klammern" zwischen Henning Baum und Matthias Steiner im Jahr 2016 - die beiden hingen unglaubliche zwölf Minuten an Boxsäcken.

in der Showgeschichte ist "Klammern" zwischen Henning Baum und Matthias Steiner im Jahr 2016 - die beiden hingen unglaubliche zwölf Minuten an Boxsäcken. Die längste Sendung aller Zeiten ist das Duell zwischen Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke aus dem Jahr 2017. Es dauert ganze 5 Stunden und 55 Minuten bis 2:10 Uhr in der Nacht.

aller Zeiten ist das Duell zwischen Lena Meyer-Landrut und Lena Gercke aus dem Jahr 2017. Es dauert ganze 5 Stunden und 55 Minuten bis 2:10 Uhr in der Nacht. Die kürzeste Sendung ist das Duell zwischen Sarah Engels und Evelyn Burdecki im Februar 2025. Sie endet bereits vor Mitternacht nach 3 Stunden und 44 Minuten.

ist das Duell zwischen Sarah Engels und Evelyn Burdecki im Februar 2025. Sie endet bereits vor Mitternacht nach 3 Stunden und 44 Minuten. Den höchsten Punktunterschied erreichen Andreas und Chris Ehrlich 2024 mit einem überwältigenden 68:10-Sieg gegen Alexander Kumptner und Tim Raue.

erreichen Andreas und Chris Ehrlich 2024 mit einem überwältigenden 68:10-Sieg gegen Alexander Kumptner und Tim Raue. Die wenigsten Punkte im Star-gegen-Star-Duell holt Teddy Teclebrhan. Er verliert 2019 mit 62:4 gegen Max Mutzke.

Er verliert 2019 mit 62:4 gegen Max Mutzke. Die höchste Nettoreichweite in Millionen hat die Folge vom 20. Mai 2017 mit dem Lena-Duell: 8,78 Millionen Zuschauer verfolgen die Sendung.

hat die Folge vom 20. Mai 2017 mit dem Lena-Duell: 8,78 Millionen Zuschauer verfolgen die Sendung. Der höchste Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) wird am 7. Juni 2025 erzielt - mit 22,3 % beim Duell der Geiss-Schwestern gegen die Schweiger-Schwestern

in der ProSieben-Senderzielgruppe (14-49 J.) wird am 7. Juni 2025 erzielt - mit 22,3 % beim Duell der Geiss-Schwestern gegen die Schweiger-Schwestern Das größte Comeback der "Schlag den Star"-Geschichtezeigen Lutz van der Horst und Fabien Köster: Von einem 45:0-Rückstand starteten sie eine rasante Aufholjagd und gewinnen die Ausgabe vom 1. November 2025 mit 63:57 Punkten gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar.

der "Schlag den Star"-Geschichtezeigen Von einem 45:0-Rückstand starteten sie eine rasante Aufholjagd und gewinnen die Ausgabe vom 1. November 2025 mit 63:57 Punkten gegen Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar. Nur 12 Spiele bis zum Sieg benötigen :

Massimo Sinató vs. Andreas Wolff (2016)

(2016) Sarah Lombardi vs. Eko Fresh (2018)

(2018) Blümchen vs. Dagi Bee (2020)

(2020) Johannes B. Kerner vs. Moritz Bleibtreu (2023)

vs. Moritz Bleibtreu (2023) Pietro Lombardi vs. Chris Tall (2023)

(2023) Horst Lichter vs. Michael Kessler (2023)

(2023) Ehrlich Brothers (Andreas & Chris Ehrlich) vs. Alexander Kumptner & Tim Raue (2024)

vs. Alexander Kumptner & Tim Raue (2024) Evelyn Burdecki vs. Sarah Engels (2025)

(2025) Sylvie Meis gegen Riccardo Simonetti (2025)

"Schlag den Star" am Sonntag, 11. Januar 2026, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf Joyn

Matthias Opdenhövel führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Brainpool.

