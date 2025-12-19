Veröffentlichungstermine in der Kalenderwoche 52/2025 und 01 und 02. Kalenderwoche 2026 bis zum 09. Januar 2026

WIESBADEN (ots) - - Erntemenge von Äpfeln und Pflaumen jeweils 17,2 % über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre - Niedersachsen und Hamburg (Altes Land) erzielen Rekordmenge im Apfelanbau In diesem Jahr können die Obstbaubetriebe in Deutschland auf ein ertragreiches Jahr im Apfelanbau zurückblicken. Insgesamt haben die Betriebe im Jahr 2025 rund 1 138 000 ...

