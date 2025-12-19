Veröffentlichungstermine in der Kalenderwoche 52/2025 und 01 und 02. Kalenderwoche 2026 bis zum 09. Januar 2026
Veröffentlichungstermine des Statistischen Bundesamtes (DESTATIS) - die Veröffentlichung erfolgt in der Regel 08:00 Uhr:
Montag. 22.12.2025
- (Nr. 465) Viehbestand (Rinder, Schwein und Schafe, vorläufige Ergebnisse), Stichtag: 03.11.2025
- (Nr. 466) Herbstaussaatflächen, 2025/2026
- (Nr. 467) Potenzieller Treibhauseffekt fluorierter Treibhausgase, Jahr 2024
Dienstag, 23.12.2025
- (Nr. 468) Außenhandelspreise, November 2025
- (Nr. 469) Bauhauptgewerbe (Auftragseingang und Umsatz), Oktober 2025
- (Nr. 470) Preise für Wohnimmobilien (Häuserpreisindex), 3. Quartal 2025
- (Nr. 471) Verkehrsunfälle, Oktober 2025
- (Nr. 52) Zahl der Woche: Zahl der Woche: Entwicklung des Sektkonsums, Jahre 2014-2024
Freitag, 02.01.2026
- (Nr. 001) Jährliche Arbeitsmarktstatistik (Schnellmeldung), Jahr 2025
Montag. 05.01.2026
- (Nr. N001) Zum Dry January: Preisniveau alkoholischer und alkoholfreier Getränke sowie Alkoholkonsum in der EU, Oktober 2025 bzw. Jahr 2022
Dienstag, 06.01.2026
- (Nr. 02) Zahl der Woche: Ausstattung der Haushalte mit Fitnessgeräten, Jahr 2023
- (Nr. 002) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), vorläufige Ergebnisse, Dezember und Jahr 2025 (im Laufe des Tages)
Mittwoch, 07.01.2026
- (Nr. 003) Monatliche Arbeitsmarktstatistik (Erwerbstätige, Erwerbslose, Erwerbslosenquote), November 2025
- (Nr. 004) Umsatz im Einzelhandel, November 2025
Donnerstag, 08.01.2026
- (Nr. 005) Öffentlicher Gesamthaushalt (vierteljährliche Kassenergebnisse), 1. bis 3. Vierteljahr 2025
- (Nr. 006) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragseingang und Umsatz), November 2025
Freitag, 09.01.2026
- (Nr. 007) Außenhandel, November 2025
- (Nr. 008) Produktionsindex, November 2025
- (Nr. 009) Lkw-Maut-Fahrleistungsindex, Dezember 2025
- (Nr. 010) Umsatz im Dienstleistungsbereich, Oktober 2025
- (Nr. 011) Baupreise für Wohngebäude, November 2025
(Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.
Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https://www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt.html
