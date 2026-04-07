Stadtmarketing Uelzen

Flüsterbrunnen: Wasserspiel verstummt in Uelzen und beginnt zu erzählen - neue Klanginstallation stärkt Innenstadt und Aufenthaltsqualität

Hansestadt Uelzen (ots)

Am Sonntag, 26. April, wird in der Hansestadt Uelzen ein besonderes Kunst- und Erlebnisprojekt eröffnet: Der Flüsterbrunnen am Schnellenmarkt wird um 14:00 Uhr offiziell in Betrieb genommen - eingebettet in den "Verkaufsoffenen Sonntag" und als gezielter Impuls zur weiteren Belebung der Innenstadt.

Die Besonderheit: Sobald sich Besucherinnen oder Besucher am Brunnen niederlassen, stoppt das Wasserspiel. Der Brunnen verstummt und beginnt zu sprechen. Er erzählt 100-Wassergeschichten aus seiner eigenen Perspektive. Damit entsteht ein bewusster Moment des Innehaltens - aus Bewegung wird Aufenthalt, aus Durchgang wird Verweilen.

Der Brunnen geht zurück auf den Künstler Georg Münchbach und wurde nun im Rahmen der Neugestaltung zu einem interaktiven Erzählort weiterentwickelt. Im Mittelpunkt stehen die "100-Wassergeschichten", die von drei Bürgerinnen und Bürgern, Jana Schröder, Anja Krämer und Christopher Thiele aus Uelzen verfasst wurden und dem Ort eine eigene Identität geben.

Alle Geschichten werden von Christian Steyer eingesprochen, bekannt als markante Stimme der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co.". Durch die konsequent einheitliche Stimme entsteht ein klarer dramaturgischer Rahmen: Der Brunnen selbst wird zum Erzähler.

Die konzeptionelle und technische Umsetzung erfolgte durch das Berliner Unternehmen "Rotes Pferd", das auf interaktive Inszenierungen im öffentlichen Raum spezialisiert ist und gezielt Erlebnisse schafft, die Menschen im Stadtraum binden.

Der Flüsterbrunnen ist Teil einer umfassenden Transformation des Quartiers am Schnellenmarkt zu einem Kunst- und Kulturquartier. Ziel dieser Entwicklung ist es, die Aufenthaltsdauer in der Innenstadt messbar zu erhöhen, Frequenz nicht nur zu erzeugen, sondern zu verstetigen und die Attraktivität des Standortes nachhaltig zu steigern.

In den vergangenen Jahren konnten im Quartier neue Gastronomiebetriebe angesiedelt, Leerstände reduziert und zusätzliche kulturelle Angebote geschaffen werden. Der Flüsterbrunnen setzt genau an diesem Punkt an: Er verbindet Kunst, Technik und Aufenthaltsqualität und stärkt damit gezielt die Nutzung des öffentlichen Raums. Damit das Konzept funktioniert, wurde in diesem Zusammenhang auch die in die Jahre gekommene Brunnentechnik, Wasserversorgung und Stromversorgung des Brunnens erneuert.

Das Projekt ist Bestandteil des Bundesförderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren (ZIZ)", das die Grundlage für diese Entwicklung geschaffen hat. Die erfolgreiche Transformation wird mit dem Folgeprogramm "Zukunftsräume Niedersachsen" weitergeführt, um die begonnenen Maßnahmen langfristig zu sichern und auszubauen.

Initiator und Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing, Alexander Hass, erklärt: "Die Einbauten beginnen bereits in dieser Woche. Ab Donnerstag wird die Technik vor Ort installiert. Die Umsetzung war mit mehreren technischen und konzeptionellen Herausforderungen verbunden, die gemeinsam mit dem Team der Hansestadt Uelzen und den Betrieblichen Diensten behoben werden konnten. Ziel war es von Anfang an, nicht nur ein Kunstobjekt zu schaffen, sondern einen Ort, der Menschen zum Verweilen einlädt und die Innenstadt nachhaltig stärkt. Abends geht die Installation auf Nachtmodus und schaltet die Geschichten in Bluetooth frei für den eigenen Kopfhörer oder Smartphone."

Zur Eröffnung wird zudem der Sohn Falk des verstorbenen Künstlers Georg Münchbach anwesend sein und die Weiterentwicklung des Brunnens begleiten.

Zur Veranstaltung sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste eingeladen. Der "Verkaufsoffene Sonntag" bietet den passenden Rahmen, um den Flüsterbrunnen erstmals zu erleben und das Quartier am Schnellenmarkt in seiner neuen Qualität wahrzunehmen.

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