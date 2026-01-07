Stadtmarketing Uelzen

Uelzen stellt sich der Schneemann-Challenge: "Der Schnee kann kommen - wir bauen Schneemänner!"

Uelzen (ots)

Schneemann-Challenge am Rathaus Uelzen: Spontane Winter-Mitmachaktion

Nach aktuellen Wetterprognosen wird mit viel Neuschnee in der Hansestadt Uelzen gerechnet. Anlass für das Stadtmarketing, kurzfristig zu einer winterlichen Mitmach-Aktion einzuladen: Am Freitag, 9. Januar, von 13.30 bis 14.30 Uhr, findet eine spontane Schneemann-Challenge am Herzogenplatz statt. Treffpunkt ist die Rasenfläche direkt neben dem Neuen Rathaus. "Einfach vorbeikommen und mitmachen", so Alexander Hass, Leiter des städtischen Eigenbetriebes Kultur, Tourismus und Stadtmarketing. Auch Bürgermeister Jürgen Markwardt nimmt die Herausforderung an und wird dabei sein. Zu gewinnen gibt es Stadtgutscheine.

Innerhalb von 60 Minuten sollen Schneemänner und kreative Schneebauwerke entstehen. Karotten, Kohle und weiteres Dekorationsmaterial stellt das Stadtmarketing kostenfrei zur Verfügung. Gewertet wird in zwei Kategorien: Schneemann Classic und Bauwerk. Für die Kategorie Schneemann Classic gelten klare Regeln: Der Schneemann muss aus mindestens drei Kugeln bestehen, also aus Bauch, Oberkörper und Kopf, und eine Mindesthöhe von einem Meter erreichen. Teilnehmen können Einzelpersonen, Gruppen oder Familien. Im Anschluss entscheidet eine Jury über die Platzierungen. Die Sieger der beiden Kategorien erhalten jeweils einen Stadtgutschein im Wert von 50 Euro. Der zweite Platz wird mit 20 Euro, der dritte Platz mit 10 Euro prämiert.

Zum Abschluss der Aktion rollen alle Beteiligten gemeinsam eine große Schneekugel. Ziel ist es, die vermutlich größte Schneekugel Uelzens entstehen zu lassen.

Für winterliche Stimmung sorgt das Stadtmarketing mit Lebkuchen, Spekulatius.

Die Veranstaltung entfällt kurzfristig, wenn das angekündigte Schneetreiben wider Erwarten an der Hansestadt Uelzen vorbeizieht, nicht genügend Schnee gefallen ist oder die Witterungsbedingungen es nicht zulassen.

