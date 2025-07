Stadtmarketing Uelzen

Uelzen erweckt das Schnellenmarkt-Quartier weiter zum Leben: Ein neues Kunst- und Kulturviertel entsteht - Kunst Hoch 3 kommt

Im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" (ZIZ) hat der Eigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der niedersächsischen Hansestadt Uelzen das Schnellenmarkt-Quartier in ein lebendiges Kunst- und Kulturviertel verwandelt. Das Programm läuft noch bis Ende des Jahres und hat bereits zahlreiche spannende Projekte hervorgebracht.

Ein zentrales Element ist die Anmietung von fünf Immobilien, die nun als kulturelle Hotspots dienen. Eines dieser Gebäude beherbergt das "Kunstwerk", in dem regionale Künstlerinnen und Künstler regelmäßig Ausstellungen zeigen. Ein weiteres Highlight ist das Atelier von Belal Mohammad, einem jungen Künstler mit syrischen Wurzeln, der samstags live aus seinem Atelier streamt. Belals Werke fokussieren sich auf Motive aus Uelzen - darunter eindrucksvolle Darstellungen der St.-Marien-Kirche, des Alten Rathauses sowie weiterer markanter Bauwerke der Stadt. Das demnächst eröffnende Wein- und Schachlokal, ein Fahrradmuseum sowie ein moderner Coworking-Space bereichern das Quartier zusätzlich.

Zwei sanierungsbedürftige Immobilien wurden ebenfalls einbezogen. Das Georg-Münchbach-Haus zeigt Collagen des verstorbenen Künstlers Georg Münchbach, zusammengestellt vom Künstler Julian Korth und dem Sohn des Künstlers, Falk Münchbach, der im Obergeschoss großflächige Werke ausstellt. Diese können 24 Stunden von außen betrachtet werden. Ein historisches Fachwerkhaus, von dem 1826 der große Stadtbrand ausging, wurde künstlerisch in Szene gesetzt. Die Künstlerin Ulrike Bals erzählt dort die Geschichte des Hauses, die über einen QR-Code als Hörspiel erlebbar ist. Die große Brandkatastrophe von Uelzen wurde durch eine junge Magd ausgelöst, die aus Angst vor Strafe versuchte, den Diebstahl eines Apfels zu vertuschen. Aus dieser kleinen Tat entstand ein verheerendes Feuer, das weite Teile der Stadt zerstörte.

"Darüber hinaus wurden zahlreiche Veranstaltungen wie ein Sommerfest im Quartier, City meets Culture oder das Weihnachtsmannbüro initiiert und eine mobile Bühne angeschafft. Ein besonderes Highlight ist das Projekt 'Kunst Hoch 3', bei dem Kunstwerke an Überspannungen rund um das Quartier aufgehängt werden.Das Projekt 'Kunst Hoch 3' wird das Schnellenmarkt-Quartier in Uelzen mit schwebenden Kunstwerken beleben, die in rund sechs Metern Höhe an fünf markanten Überspannungen installiert werden. Regionale Künstlerinnen und Künstler sind eingeladen, sich mit Dreier-Sets von bis zu 15 Werken zu bewerben und den öffentlichen Raum auf kreative Weise mitzugestalten. Die Ausstellung wird mehrere Monate zugänglich und frei erlebbar sein und soll Kunst mitten im Alltag sichtbar und überraschend präsent machen. Die Ausschreibung läuft bereits, erste Bewerbungen zeigen das große Interesse der Kunstszene", erklärt Quartiersmanager Robin Hammer.

Ein weiteres Projekt ist der Brunnen am Markt, der künftig "flüstern" wird. Die Schauspielerstimme von Christian Steyer, unter anderem bekannt aus den MDR-Zoogeschichten "Elefant, Tiger & Co.", erzählt darin hundert von Bürgerinnen und Bürgern geschriebene Wassergeschichten, die zum Nachdenken anregen, Besucherinnen und Besucher zum Schmunzeln bringen und die Regionalität unterstreichen. Ein interaktives Erlebnis als Leuchtturm des Quartiers.

"Ein lebendiges Stadtviertel, das mit Kunst und Kultur gefüllt ist, steigert die Attraktivität und Lebensqualität nachhaltig. Studien zeigen, dass kreative Konzepte nicht nur die Aufenthaltsqualität erhöhen, sondern auch die regionale Identität stärken und damit einen echten Mehrwert für Bürgerinnen, Bürger und Gäste schaffen", erklärt Alexander Hass, Betriebsleiter des Eigenbetriebs Kultur, Tourismus und Stadtmarketing.

Mit diesen Maßnahmen zeigt die Hansestadt Uelzen, wie ein historisches Quartier durch kreative Ideen und konsequente Umsetzung zu einem lebendigen Kultur- und Erlebnisraum werden kann. Informationen unter www.schnellenmarkt-uelzen.de

