Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Dampfen statt rauchen?

Was wir über E-Zigaretten wissen sollten

Bild-Infos

Download

2 Audios

BmE_E-Zigaretten_AU4A.mp3

MP3 - 3,9 MB - 01:42 Download Your browser does not support the audio element.

otp_E-Zigaretten_AU4A.mp3

MP3 - 2,7 MB - 01:11 Download Your browser does not support the audio element.

Baierbrunn (ots)

Anmoderation: In den letzten Jahren haben sich E-Zigaretten bei uns stark verbreitet. Besonders beliebt ist das so genannte "Vapen" bei Kindern und Jugendlichen. Warum, das sagt Ihnen Petra Terdenge:

Sprecherin: Die Hersteller von E-Zigaretten haben Kinder und Jugendliche fest ins Visier genommen. Das sieht man schon an der Aufmachung der elektronischen Glimmstängel sagt Alexandra von Knobloch von der Apotheken Umschau:

O-Ton Alexandra von Knobloch 22 sec.

"Die E-Zigaretten sind in den letzten Jahren viel bunter, poppiger geworden, da sind Comicfiguren drauf. Die haben ganz viele Geschmacksvarianten, so dass Kinder manchmal meinen, sie haben es mit Süßigkeiten zu tun oder mit einem Spielzeug, das sie da benutzen, so werden die da drangeführt. Auch ganz wichtig, sie sind vergleichsweise billig und leicht zu haben."

Sprecherin: Und es gibt auch Influencer in den sozialen Medien, die E-Zigaretten positiv darstellen, so dass Kinder es nachmachen wollen. Dabei sind die Vapes gesundheitlich weniger harmlos, als viele denken.

O-Ton Alexandra von Knobloch 22 sec.

"Zum Beispiel gab es im letzten Jahr eine Studie, die unter anderem nahelegt, dass E-Zigaretten möglicherweise für Herzleiden und Schlaganfall das Risiko stark erhöhen. Und, was man auf keinen Fall vernachlässigen darf, E-Zigaretten erhöhen die Wahrscheinlichkeit stark, dass man später normale Zigaretten raucht. Das heißt, sie sind eine Art Einstiegsdroge."

Sprecherin: Wer als Elternteil merkt, dass der Sohn oder die Tochter vapen, sollte das Thema ansprechen. Am besten sachlich und mit Informationen über die gesundheitlichen Risiken, die Kinder und Jugendliche oft nicht kennen:

O-Ton Alexandra von Knobloch 23 sec.

"Man weiß, dass zum Beispiel das Thema Sucht durch das Nikotin in den Vapes viele interessiert, denn süchtig wollen die Kinder natürlich nicht werden. Und auch die Umweltaspekte, das ist ein Thema, das junge Leute bewegt. So eine Einmal-Vape, die zieht man durch und dann landet im Hausmüll jede Menge Plastik, ganz viele wertvolle Rohstoffe und die wahnsinnig schädlichen Einmalbatterien."

Abmoderation: In anderen europäischen Ländern sind Einweg-E-Zigaretten übrigens bereits verboten, schreibt die Apotheken Umschau. In Belgien und Frankreich dürfen sie nicht mehr verkauft werden, England will im Sommer nachziehen.

Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.de

Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell