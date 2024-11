KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Drittes Kurzfilmfestival "KURZweilig" bei KiKA/Animations- und Realkurzfilme am 8. November 2024

Am 8. November 2024 lädt KiKA zum dritten Mal in die faszinierende Welt des Kurzfilms ein. Das Kurzfilmfestival "KURZweilig" (KiKA) am Freitagabend um 19:25 Uhr, auf kika.de und im KiKA-Player bietet eine hochwertige Auswahl an Animations- und Realkurzfilmen aus ganz Europa. Durch den Abend führt Moderatorin Soraya Jamal vom KiKA-Medienmagazin "Team Timster" (KiKA/NDR/rbb). Der KiKA-Kinderredaktionsrat war auch in diesem Jahr an der Filmauswahl beteiligt.

"KURZweilig" wird unterstützt vom Internationalen Kinder- und Jugendkurzfilmfestival Berlin (KUKI), dem Internationalen Filmfestival Schlingel Chemnitz, dem Kinderfilmfestival Goldener Spatz, dem Filmfest Dresden, den Internationalen Kurzfilmtagen Oberhausen, der Berlinale, dem Lucas Filmfestival Frankfurt a.M. sowie Junges Kurzfilm Festival Hamburg Mo & Friese.

KiKA zeigt von Filmfestivals vorgeschlagene Kurzfilme, die in besonderer Weise die darin behandelten Themen erzählen - in diesem Jahr Geschwisterliebe, Behinderung oder den zweiten Weltkrieg. Die Filme werden im Original gezeigt. Schauspielerinnen und Schauspieler von "Schloss Einstein" (MDR/ARD/KiKA) lesen die Texte der fremdsprachigen Versionen ein, um den authentischen Eindruck zu erhalten.

Mitmachen ist gefragt: Auf kika.de kann ab 8. November 2024 für einen Lieblingsfilm abgestimmt werden. Zu gewinnen gibt's eine Akkreditierung für ein Kurzfilmfestival in der Nähe.

Bei KiKA wird "KURZweilig" von Corinna Schier und Silke Haverkamp redaktionell betreut.

Die Filme im Überblick:

"Und dänn" (Schweiz)

2023 | Preis: Audience Award, KUKI Internationales Kurzfilmfestival Berlin

"Frites sans Maillot"/ "Die nackte Poolnudel" (Frankreich)

2024 | Preis: Prize of the Children's Jury, Internat. Kurzfilmtage Oberhausen

2024 | Preis: CANAL+ Junior Jury Award, Annecy International Animation Festival

"THE STORY OF BODRI"/ "Die Geschichte von Bodri" (Schweden)

2024 | Preis: Coup de coeur CANAL+ Kids

2023 | Preis: "Stadtteiljury" Award: LUCAS - Internationales Festival für junge Filmfans

"The Creators" (Vereinigtes Königreich)

2024 | Mo-Preis: Junges Kurzfilm Festival Hamburg

"Beurk!"/"Bääähhh!" (Frankreich)

2024 | Preis: Audience Award at Festival Premiers Plans d'Angers

"Felt cute" (Island)

2023 | Shortfish Award, Stockfish Film Festival Island

"Hai oder Hyäne" (Deutschland)

2023 | Von der Deutschen Film - und Medienbewertung, ausgezeichnet mit dem Prädikat besonders wertvoll

Weitere Informationen finden Sie im KiKA-Kommunikationsportal unter kommunikation.kika.de.

