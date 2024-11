KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF

Animationsserien-Premieren im Herbst bei KiKA

Von Piratenschülern, fiesen Plänen und wilden Dinosaurier-Abenteuern

Erfurt (ots)

Großer Serien-Marathon im Herbst bei KiKA: Ab dem 4. November 2024 lernen kleine Nachwuchs-Piraten in "Pirate Academy - Nichts für Landratten" (ZDF), wie echte Seeräuber die Weltmeere zu besegeln. Ab dem 9. November 2024 geht's in "Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa" (ZDF) darum die Welt der Frondosianer zu retten. Danach startet Dino Minus Drei mit seinem Haustier Lucy große Abenteuer in "Minus Drei und die wilde Lucy" (ZDF), ab dem 15. November 2024. Die Folgen der Animationsserien werden jeweils am Tag der Premiere auf kika.de und im KiKA-Player veröffentlicht.

"Pirate Academy - Nichts für Landratten" ab 4. November 2024, täglich, 17:45 Uhr

Auch die gefürchtetsten Piraten müssen irgendwann die Schulbank drücken. Aber: Zur Pirate Academy kann man nicht einfach hingehen. Ein Komitee, dem die berühmtesten Piraten aller Zeiten angehören, wählt aus. Auf dem Lehrplan stehen Segeln, Navigation oder Säbel-Duelle. Der Konkurrenzkampf unter den Jungpiraten ist groß und so kommt es immer wieder zu Kabbeleien, wie es sich für angehende Piraten gehört. Die 52-teilige Animationsserie "Pirate Academy - Nichts für Landratten" ist eine Produktion von Mediawan - ON Kids & Family/Frankreich. Zuständiger Redakteur beim ZDF ist Ingo Weis.

"Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa" (ZDF) ab 9. November 2024, täglich, 19:00 Uhr

Als Klincus dem Großindustriellen Graylock entkommt, trifft er auf das Volk der Frondosianer - kleine, naturverbundene Wesen. Gemeinsam wollen sie Graylock das Handwerk legen, das Fortleben der Frondosianer im schützenden Wald sicherstellen und das Rätsel um Klincus' eigene Herkunft lösen. Die 26-teilige Serie basiert auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe des italienischen Autors Alessandro Gatti. "Klincus - Die fantastische Welt von Frondosa" wurde von Showlab Srl, Fabrique d'Images, Telegael in Koproduktion mit ZDF, ZDF Studios in Zusammenarbeit mit RAI Kids produziert. Für das ZDF ist Karsten Klüner für die Redaktion verantwortlich.

"Minus drei und die wilde Lucy" (ZDF) ab 15. November 2024, montags bis freitags, 16:45 Uhr

Minus Drei ist ein Dino, der mit seinen Eltern in Farnheim, einem Steinzeit-Dorf, lebt. Sein Alltag ist ziemlich abenteuerlich, weil er ein kleines freches Neandertaler-Mädchen namens Lucy als 'Haustier' hat. Außerdem macht er jede Menge steinzeitliche Erfindungen, die für Trubel in Farnheim sorgen. Die Serie mit 39 Folgen basiert auf den gleichnamigen Kinderbüchern von Ute Krause und wird in einer besonderen Stopp-Trick 3D-Animation visualisiert. Produziert ist sie von Trikk17 Animationsraum GmbH, M.A.R.K.13 und Fabrique d'Images. Die Redaktion beim ZDF liegt bei Marcus Horn.

