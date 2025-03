Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen

Von der Schwangerschaft erzählen: Nach dem positiven Test oder erst nach zwölf Wochen?

Von einem positiven Schwangerschaftstest berichten viele erst nach zwölf Wochen, denn vorher ist das Risiko für eine Fehlgeburt am höchsten. Doch wann sie es anderen erzählen, ist allein die Entscheidung der Eltern, schreibt die aktuelle Ausgabe des Magazins "Apotheken Umschau ELTERN".

Kein Grund zum Warten sollte es sein, andere mit einer traurigen Nachricht schonen zu wollen: Zu lange mussten Frauen ihren Verlust mit sich selbst ausmachen - was Trauer und Einsamkeit verstärkte und eine Fehlgeburt zum großen Tabuthema machte. Jana Maeffert, Gynäkologin in Berlin und Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische Frauenheilkunde und Geburtshilfe, empfiehlt ihren Patientinnen: "Teilen Sie es vielleicht erst nur mit den Menschen, mit denen Sie auch sprechen wollen würden, wenn die Schwangerschaft nicht glücklich endet." So kann man sich im gemeinsam freuen - und im Zweifel auch gemeinsam leiden.

Generell helfen würde, sagt Familienbegleiterin Daniela Nuber-Fischer, Schwangerschaft schlicht als Zeit der sprichwörtlich guten Hoffnung zu sehen. "Dann wäre allen Menschen klarer, dass zwar etwas schiefgehen kann, aber nicht muss. Wir würden offener darüber sprechen, mehr über Verlauf und Möglichkeiten bei Fehlgeburten wissen und besser verstehen, wie man damit umgehen kann. Frauen hätten dann auch weniger das Gefühl, damit allein zu sein."

Empfehlungen für den Job

Und im Job? Sebastian Trabhardt, Anwalt für Arbeitsrecht aus Hamburg, erklärt: "Nach dem Mutterschutzgesetz 'soll' eine Frau ihre Schwangerschaft und den voraussichtlichen Geburtstermin mitteilen, sobald sie davon Kenntnis hat. Das ist aber keine Pflicht, sondern nur eine Empfehlung." Der Anwalt rät trotzdem, es frühzeitig mündlich oder per E-Mail mitzuteilen: Erst dann greife der Mutterschutz mit den entsprechenden Vorschriften wie besonderem Kündigungsschutz und Regelungen zu Arbeitszeiten und Nachtarbeit.

