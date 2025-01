Citizen Watch Europe GmbH

CITIZEN geht mit der European League of Football (ELF) in die Overtime und baut sportliches Engagement weiter aus

Hamburg (ots)

Die Citizen Watch Europe GmbH und die European League of Football (ELF) starten gemeinsam in die nächste Saison: Der international renommierte Uhrenhersteller verlängert seine Partnerschaft mit der "Champions League" des europäischen American Football und baut sein Engagement als offizieller Game Time Presenter aus: In der Saison 2025 wird das CITIZEN-Logo zusätzlich zur TV-Präsenz unter dem eingeblendeten Spielstand und der Spielzeit auf den Rücken sowie den Brusttaschen der Schiedsrichter in der European League of Football vertreten und sichtbar sein. Darüber hinaus wird die japanische Marke bei den 16 TV-Top-Spielen eine jeweils sechsminütige Präsenz auf den LED-Banden haben.

Im Sommer 2023 stieg Citizen als Partner der ELF ein und legte damit den Grundstein für eine erfolgreiche Kooperation. Die gemeinsame Vision, Präzision und Leidenschaft zu verbinden, ist die Basis dieser Partnerschaft.

"Citizen Watch Europe freut sich, bekanntzugeben, dass wir unser Sponsoring der ELF für die Saison 2025 fortsetzen werden. Die Saisons 2023 und 2024 waren ein herausragender Erfolg, bei dem wir unglaubliches Talent, Leidenschaft und Teamwork gesehen haben. Diese Werte stehen in vollem Einklang mit der 'Better Starts Now'-Philosophie von Citizen. Es ist uns eine Ehre, diese Liga zu unterstützen, und wir freuen uns darauf, zu ihrem Wachstum beizutragen und gemeinsam eine weitere spannende Saison zu erleben!", so Hiroyuki Ota, Geschäftsführer der Citizen Watch Europe GmbH.

Rekordverdächtig: Bereits über 10.000 Tickets wurden vor dem Saisonstart 2025 verkauft

Ein weiteres Highlight kündigt sich für die fünfte Saison der ELF an: Bereits vier Monate vor dem Saisonstart haben sich im Vorverkauf für das Championship Game am 7. September 2025 in der Stuttgarter MHP-Arena über 10.000 Tickets verkauft.

Das Finale 2025 könnte das bislang größte Spiel in der Geschichte des europäischen Footballs werden. Ziel ist es, den bisherigen Zuschauerrekord von 41.364 Zuschauern anlässlich des Championship-Games in der Arena auf Schalke im vergangenen Jahr zu brechen und ein neues Kapitel in der Geschichte dieses Sports zu schreiben.

Die fünfte Saison der European League of Football startet Mitte Mai mit 16 Teams aus neun Nationen, darunter der amtierende Champion Rhein Fire aus Düsseldorf. Die Zuschauer dürfen sich auf erstklassige Spiele, spannende Momente und eine gewohnt präzise Zeitmessung dank CITIZEN freuen.

Bildmaterial zum Herunterladen (ELF): https://elf.canto.de/s/HM3E4?viewIndex=0

Über Citizen

CITIZEN, gegründet 1918 in Tokio, ist ein Uhrenhersteller und eine Marke (seit 1924), die in mehr als 140 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt tätig ist. CITIZEN als Gruppe bewahrt und verbessert ihre Kompetenz in der umfassenden Uhrenherstellung, von der Entwicklung der einzelnen Komponenten einer Uhr bis zur Endmontage.

Seit mehr als 100 Jahren hat CITIZEN Pionierarbeit geleistet und die Uhrenindustrie mit Spitzentechnologien in jeder Periode angeführt:

1970 Die erste Titanuhr der Welt

1975 Die genaueste Analoguhr der Welt mit einer Ganggenauigkeit von ±3 Sekunden pro Jahr

1976 Die erste Analoguhr der Welt mit Solarantrieb

1982 Die erste Taucheruhr der Welt aus Titan mit einer Wasserdichtigkeit von1. 300m

1993 Die weltweit erste Multi-Band-Funkuhr

2011 Die weltweit erste satelliten-synchronisierte Uhr

2016 Die weltweit dünnste solarbetriebene Uhr

2019 Die weltweit genaueste Analoguhr mit einer Ganggenauigkeit von ±1 Sekunde pro Jahr

Hinter allen Errungenschaften steht die Markenaussage 'Better Starts Now' - Egal, wer man ist und was man tut, es ist immer möglich, etwas besser zu machen, und jetzt ist es an der Zeit, damit zu beginnen.

Website: https://de.citizenwatch.eu/

Instagram: @citizenwatchdeutschland

