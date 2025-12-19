Stadtmarketing Uelzen

Einer der größten täglich bespielten Adventskalender: Ministerpräsident Olaf Lies zum Finale am 23. Dezember in Uelzen erwartet

Montag startet eine neue Last-Minute-Shopping-Aktion in der Innenstadt

Hansestadt Uelzen (ots)

Seit Jahren gehört der Besuch niedersächsischer Ministerpräsidenten zum Finale des Uelzener Weihnachtszaubers. In diesem Jahr wird Ministerpräsident Olaf Lies diese Tradition erstmals persönlich fortsetzen und wird am 23. Dezember zur Abschlussveranstaltung des Adventskalenders am Alten Rathaus in Uelzen erwartet.

Der Weihnachtszauber in der Hansestadt Uelzen steuert damit auf seinen Höhepunkt zu. In den vergangenen Wochen wurden insbesondere rund um den Adventskalender rekordverdächtige Besucherzahlen verzeichnet. Selten zuvor kamen auch unter der Woche so viele Menschen zusammen, um die tägliche Öffnung der Kalenderfenster zu erleben. Die konstant hohe Resonanz zeigt, dass sich der Weihnachtszauber mit seinen Formaten nachhaltig etabliert hat und weit über die Stadt hinaus wahrgenommen wird.

Herzstück des Weihnachtszaubers ist neben der Eisbahn und dem Weihnachtsmarkt der außergewöhnliche Adventskalender am Alten Rathaus. Das historische Gebäude verwandelt sich dabei in einen der größten täglich bespielten Adventskalender Deutschlands. Jeden Abend um 18 Uhr wird ein fenstergroßes Türchen geöffnet. Die Öffnung erfolgt traditionell durch Engel, die mit einer Leiter zu den Fenstern steigen, begleitet von einem Trompeter und musikalischen Beiträgen. Die tägliche Zeremonie ist fest im Ablauf der Vorweihnachtszeit verankert und zieht Abend für Abend tausende Besucherinnen und Besucher an.

Ergänzt wird der Adventskalender durch den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sowie die Eisbahn mycity on Ice, die seit Beginn der Adventszeit für zusätzliche Aufenthaltsqualität sorgt. Zusammengenommen bilden Adventskalender, Weihnachtsmarkt und Eisbahn ein stimmiges Gesamtbild, das Uelzen in der Vorweihnachtszeit zu einem stark frequentierten Ziel in der Region macht.

Kurz vor dem großen Finale setzt das Stadtmarketing der Hansestadt Uelzen gemeinsam mit dem Handelsverein Uelzen e.V. einen gezielten Impuls zur Stärkung des lokalen Einzelhandels. Am Montag, 22. Dezember, findet der sogenannte "Magic Monday" statt. Diese Last-Minute-Shopping-Aktion richtet sich an Menschen, die ihre Weihnachtseinkäufe in der Uelzener Innenstadt erledigen. Einkäufe, die an diesem Tag zwischen 12 und 17 Uhr getätigt werden, können über den Kassenbon an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Kassenbon wird auf ein Teilnahmeformular geklebt und eingereicht. Insgesamt werden Stadtgutscheine im Wert von 1.000 Euro verlost.

Die Stadtgutscheine sind ein zentraler Baustein zur Stärkung der lokalen Kaufkraft. Sie können in 88 teilnehmenden Geschäften in Uelzen eingelöst werden und sorgen dafür, dass das Geld dauerhaft in der Stadt bleibt. Alexander Hass, Betriebsleiter für Kultur, Tourismus und Stadtmarketing, ordnet die Bedeutung ein:

"Auch in diesem Jahr werden in Uelzen zu Weihnachten Stadtgutscheine in erheblichem Umfang verschenkt. Dass so viele Geschäfte diese Gutscheine annehmen, ist ein starkes Signal aus dem lokalen Einzelhandel. Die Kaufkraft bleibt in Uelzen und kommt direkt den Betrieben vor Ort zugute."

Der Höhepunkt des Weihnachtszaubers folgt am Dienstag, 23. Dezember, mit der großen Abschlussveranstaltung des Adventskalenders am Alten Rathaus. Gastgeber des Abends ist Bürgermeister Jürgen Markwardt. Gemeinsam mit Ministerpräsident Olaf Lies und weiteren Ehrengästen wird er das letzte Türchen öffnen und damit den offiziellen Abschluss des Weihnachtszaubers begehen. Tausende Besucher werden an diesem Abend erwartet.

Im Rahmen der Abschlussveranstaltung verkündet Bürgermeister Jürgen Markwardt zu dem live die vier Hauptgewinne des "Magic Monday". Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten jeweils einen Stadtgutschein im Wert von 100 Euro. Die Bekanntgabe erfolgt vor der Kulisse des Adventskalenders und bildet einen weiteren Höhepunkt des Abends.

Der Uelzener Weihnachtszauber 2025 zeigt damit eindrucksvoll, wie kulturelle Inszenierung, Aufenthaltsqualität, Einzelhandelsstärkung und gemeinschaftliches Erleben ineinandergreifen. Besucherrekorde am Adventskalender, die Eisbahn mycity on Ice, der Weihnachtsmarkt sowie gezielte Aktionen wie der Magic Monday verdeutlichen die Bedeutung des Weihnachtszaubers für die Stadt und die Region.

Informationen unter www.uelzener-weihnachtszauber.de

