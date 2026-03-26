Stadtmarketing Uelzen

Fachkräftemangel beim Osterhasen - Uelzen bildet jetzt selbst aus

Hansestadt Uelzen (ots)

Fällt Ostern aus, weil der Osterhase fehlt? Der 1. April ist bekanntlich die Hochsaison für Aprilscherze. Doch was nach einem klingt, ist in Uelzen womöglich längst Realität geworden.

Denn der Fachkräftemangel macht offenbar selbst vor dem Osterhasen nicht Halt: Nach Angaben des Stadtmarketings Uelzen wird es zunehmend schwieriger, geeignete Osterhasen - und sogar Weihnachtsmänner - zu finden. Betriebsleiter Alexander Hass zieht daraus eine naheliegende Konsequenz:

"Wir müssen frühzeitig ansetzen und unseren Nachwuchs selbst ausbilden."

Am 1. April verwandelt sich der Herzogenplatz tatsächlich in eine "Ausbildungsstätte" für angehende Osterhasen. Mitten in der Innenstadt entsteht eine fröhliche Szenerie aus Kindern mit Hasenohren, bunten Aktionsflächen und jeder Menge Bewegung - beste Voraussetzungen für neugierige Blicke und starke Bilder. Mehr als 100 Kinder haben sich bereits im Vorfeld angemeldet.

Die kleinen "Azubis" erhalten zu Beginn ihre Hasenohren und starten anschließend in ihre praktische Ausbildung: In drei Stationen sind Geschicklichkeit, Konzentration und Tempo gefragt - vom Eierbalancieren bis zur erfolgreichen "Versteckprüfung". Für jede bestandene Aufgabe gibt es einen Stempel auf die persönliche Ausbildungskarte.

Wer alle Stationen meistert, darf sich offiziell zu den Nachwuchs-Osterhasen zählen - Urkunde und kleine Osterüberraschung inklusive. Spätestens hier wird klar: Ganz ernst gemeint ist das alles vielleicht nicht. Der Spaß dagegen auf jeden Fall.

Durch das Programm führt Stadtmanagerin Sonja Link, die den Überblick behält, wenn auf dem Platz plötzlich Dutzende kleine Osterhasen gleichzeitig unterwegs sind.

Ab 11 Uhr folgt die Siegerehrung. Und vielleicht - man weiß es am 1. April ja nie so genau - schaut sogar der Osterhase persönlich vorbei, um seine zukünftigen Kollegen zu begutachten.

Auch Schulen, Kitas und Kindergärten sind eingeladen, teilzunehmen. Schon kleine Gruppen können stellvertretend für ihre Einrichtung antreten. Unter allen teilnehmenden Einrichtungen wird zudem ein Hochbeet verlost.

Unterstützt wird die Aktion von REWE Adrian Mayer und TOOM in Kooperation mit dem Stadtmarketing Uelzen.

Aprilscherz oder nicht?

In Uelzen lautet die Antwort: ein bisschen von beidem - und vor allem ein buntes Erlebnis für Kinder, Familien und alle, die sich den Spaß am 1. April nicht nehmen lassen.

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