ZDF-Programmänderung Woche 24/26

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ZDF-Programmhinweis / Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr / ZDF-Fernsehgarten
Mainz (ots) - Bitte beachten Sie den aktualisierten Programmtext: Sonntag, 7. Juni 2026, 12.00 Uhr ZDF-Fernsehgarten Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste live aus dem Sendezentrum Mainz Heute feiern wir die Jubiläumssaison mit einem großen Vierjahrzehnte-Mix aus Mode, Kultautos, Sport, Artistik, cooler Musik von den 80ern bis heute und dem Ehrengast Ramona ...mehr
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