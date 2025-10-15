PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Auf den Kanzler kommt es an

Straubing (ots)

Und so passiert CDU, CSU und SPD also immer wieder das Gleiche: Sie fahren den Laden ohne Not an die Wand. Jüngste Blechschäden: Rente und Wehrpflicht.(...) Mehr denn je gilt: Auf den Kanzler kommt es an. In der quälenden Endphase der Ampel hatten sich immer mehr Menschen für dieses Amt einen Pragmatiker herbeigesehnt, einen zupackenden Manager, einen Mann, der in der freien Wirtschaft gelernt hat, wie man ein Unternehmen führt. Und damit auch ein Land? Friedrich Merz schien diese Erwartungen zu verkörpern. Erfüllt hat er sie noch nicht.

