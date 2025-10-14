PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Prozessbeginn - René Benkos Opfer hoffen auf Gerechtigkeit

Straubing (ots)

René Benko und seine Signa-Holding haben sich stets auf das Geschäft mit lukrativen Immobilien und Luxus konzentriert. Mitarbeiter und Lieferanten waren nur ein zu vernachlässigender Teil einer Rechnung, die am Ende für viele Verlierer sorgte. Die Frage ist, ob Gerichte wirklich den großen Strippenziehern mit ihren Tricks, ihren Geldflüssen und "Geschenken" innerhalb der Familie, ihren Stiftungen und Firmengeflechten beikommen. Ob am Ende Gerechtigkeit siegt, hängt nicht nur von dem Urteil der Richter und der Härte einer möglichen Strafe ab, sondern auch davon, ob auch seine Opfer endlich das Gefühl bekommen, dass ihr Leid und ihre Verluste nicht einfach übersehen werden.

