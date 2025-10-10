Straubinger Tagblatt

Friedensnobelpreis - Noch ist Trump nicht die richtige Wahl

Es wäre voreilig gewesen, Donald Trump bereits heuer den Nobelpreis zu verleihen. Zu oft schon hat das Komitee den Preis zu rasch verliehen, auch an Trumps Amtsvorgänger Barack Obama. Im Übrigen könnte die Wartefrist Trump motivieren, darauf zu achten, dass sein Plan für "ewigen Frieden" im Nahen Osten auch tatsächlich umgesetzt wird. Auch wenn dann 2026 Trump ein folgerichtiger Preisträger wäre, bliebe trotzdem ein schaler Beigeschmack. Denn während der US-Präsident auf internationaler Bühne als Friedensstifter auftritt, ist er im eigenen Land eine Abrissbirne für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

