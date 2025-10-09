Straubinger Tagblatt

Lange Nacht, ordentliche Ausbeute: Die Koalition hat geliefert

Straubing (ots)

Die Koalition ackert sich durch, Leichtigkeit ist dabei nicht zu spüren, schon gar kein Aufbruch. Dennoch haben die Regierungspartner den Ernst der Lage begriffen. Bisher sind die Wähler enttäuscht von der Leistung der neuen Regierung und glauben nicht daran, dass sie die drängenden Probleme zu lösen vermag. Die lange Nacht von Berlin könnte der Auftakt dafür sein, dass aus dem Reformherbst tatsächlich etwas wird. Die dicken Brocken kommen aber noch.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell