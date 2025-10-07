Straubinger Tagblatt

Rente - Hört auf mit dem Überbietungswettbewerb

Straubing (ots)

Während Kanzler Friedrich Merz gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ist, sprechen sich Unionsfraktionschef Jens Spahn und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche dafür aus, zumindest langfristig. Ein Überbietungswettbewerb an Zumutungen, der den Arbeitnehmern gehörig auf die Nerven gehen dürfte. Sie wissen, dass es ohne Reformen, auch schmerzhafte, kaum gehen wird. Eine Kommission befasst sich mit der Frage, wie die Rente auf ein solides Fundament gestellt werden kann. Einfach mal einen raushauen - das hat mit verantwortungsvoller und seriöser Rentenpolitik jedoch nichts zu tun.

