Straubinger Tagblatt

Rente - Hört auf mit dem Überbietungswettbewerb

Straubing (ots)

Während Kanzler Friedrich Merz gegen eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 70 Jahre ist, sprechen sich Unionsfraktionschef Jens Spahn und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche dafür aus, zumindest langfristig. Ein Überbietungswettbewerb an Zumutungen, der den Arbeitnehmern gehörig auf die Nerven gehen dürfte. Sie wissen, dass es ohne Reformen, auch schmerzhafte, kaum gehen wird. Eine Kommission befasst sich mit der Frage, wie die Rente auf ein solides Fundament gestellt werden kann. Einfach mal einen raushauen - das hat mit verantwortungsvoller und seriöser Rentenpolitik jedoch nichts zu tun.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell

  07.10.2025 – 15:43

    Bayerische Drohnenabwehr - Es hapert bei der technischen Ausrüstung

    Straubing (ots) - Die Zuständigkeits- und Rechtslage ist durch Markus Söders (CSU) Kampfansage an die Drohnen nicht wirklich klarer geworden und sie ist auch nicht das größte Problem. Schon jetzt könnte die ganz normale Polizei Drohnen notfalls auch abschießen, wenn Gefahr im Verzuge ist. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beiläufig ...

    mehr
  05.10.2025 – 18:15

    Femizide - Frauen müssen besser geschützt werden

    Straubing (ots) - Um der Gewalt entgegenzuwirken, müssten Geschlechterrollen neu definiert - und massiv in Bildung investiert werden. Auch eine bessere Bezahlung für Frauen würde die Situation verbessern, um finanziell weniger abhängig von einem Partner zu sein und sich somit schneller aus einer toxischen Beziehung lösen zu können. Außerdem bräuchte es bezahlbaren Wohnraum, sonst können die Frauen nicht ...

    mehr
  02.10.2025 – 14:58

    Hamas-Festnahmen - Für Terroristen darf kein Schutzraum bleiben

    Straubing (ots) - Der Rechtsstaat ist gefordert, der Gefahr konsequenter zu begegnen. Die bisherigen Sicherheitskonzepte stoßen an Grenzen, sobald transnationale Terrornetzwerke wie Hamas für ihre Aktionen gezielt auf lokales Personal zurückgreifen.Unverständlich ist, dass überhaupt darüber diskutiert wird, ob Doppelstaatlern, die sich terroristisch engagieren, ...

    mehr
