Straubinger Tagblatt

Bayerische Drohnenabwehr - Es hapert bei der technischen Ausrüstung

Straubing (ots)

Die Zuständigkeits- und Rechtslage ist durch Markus Söders (CSU) Kampfansage an die Drohnen nicht wirklich klarer geworden und sie ist auch nicht das größte Problem. Schon jetzt könnte die ganz normale Polizei Drohnen notfalls auch abschießen, wenn Gefahr im Verzuge ist. Das hat Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) beiläufig eingeräumt. "Notwehr" und "Nothilfe" heißen die Rechtskonstruktionen, die dann zur Anwendung kämen und auf deren Grundlage beispielsweise auch Messerangreifer von der Polizei erschossen werden dürfen. Es hapert bei der technischen Ausrüstung.

