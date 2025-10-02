PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Straubinger Tagblatt

Hamas-Festnahmen - Für Terroristen darf kein Schutzraum bleiben

Straubing (ots)

Der Rechtsstaat ist gefordert, der Gefahr konsequenter zu begegnen. Die bisherigen Sicherheitskonzepte stoßen an Grenzen, sobald transnationale Terrornetzwerke wie Hamas für ihre Aktionen gezielt auf lokales Personal zurückgreifen.Unverständlich ist, dass überhaupt darüber diskutiert wird, ob Doppelstaatlern, die sich terroristisch engagieren, der deutsche Pass entzogen werden soll. Natürlich! Wenn die Rechtslage nicht alle Szenarien abdeckt, muss nachgebessert werden. Für Terroristen darf kein Schutzraum bleiben.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt
Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
politik@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt

