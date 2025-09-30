Straubinger Tagblatt

Judenhass - Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben

Juden in Deutschland berichten, wie sich ihr Alltag seit jenem 7. Oktober verändert hat: Freunde ziehen sich zurück, Isolierung und Bedrohung werden größer - das ist der Bereich, in dem jeder Einzelne etwas tun kann, und sei es nur ein gutes Wort. Schon während der Corona-Zeit wurden Verschwörungstheorien lauter und mächtiger, das Internet ist ein Brandbeschleuniger für Hetzer und Demagogen. Auch wenn er sich immer mehr davon nehmen will - der Antisemitismus darf bei uns keinen Platz haben.

