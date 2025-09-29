Straubinger Tagblatt

Facharztgebühr: Mit Aktionismus sollen Löcher gestopft werden

Straubing (ots)

Es mag sein, dass die Bundesregierung nicht drum herumkommt, bestimmte Leistungen zu streichen. Doch das darf erst der Fall sein, wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind: eine Krankenversicherung, in die alle, auch Selbstständige und Beamte, einzahlen. Eine Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze. Eine Bezuschussung aus Steuermitteln und, da auch im Haushalt ein Loch klafft, die Frage: Wie können Einnahmen generiert werden? Stichwort: Vermögensteuer. Dazu braucht es aber zweierlei: den politischen Willen und viel politische Durchsetzungskraft.

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell